Alle 20,45 Inter-Milan. Al "Meazza” si decide una bella fetta di qualificazione per la Champions

La formazione di Pioli sta attraversando un periodo a dir poco disastroso. Persa la Supercoppa italiana per opera dell’Inter, eliminati dalla Coppa Italia dal Torino, i rossoneri negli ultimi due turni sono stati prima letteralmente travolti dalla Lazio all’Olimpico e poi in casa dal Sassuolo.

Pioli: "Si è inceppato qualcosa, bisogna riavvolgere il nastro e ripartire"

“Bisogna cambiare qualcosa ed è quello che ho in mente di fare senza dimenticare le nostre caratteristiche e qualità”. Così il tecnico del Milan, alla vigilia del derby.

“Ho lavorato in questi giorni stimolando i giocatori, incitandoli e spronandoli a dare il massimo per 95'. Ci siamo allenati con un gioco effettivo di 55'-60'. Non possiamo pensare di non far tirare mai in porta l'Inter e dobbiamo essere pronti a ripartire. Noi dobbiamo incidere di più sugli episodi, ci vuole attenzione, qualità, lucidità e cuore”, ha aggiunto Stefano Pioli.