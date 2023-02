Il day after a Milano, Inzaghi: "Abbiamo stradominato". Pioli: "Sconfitta che fa male"

Un'Inter che mette in cassaforte anche il derby di campionato dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, a spese degli stessi “cugini” rossoneri . I nerazzurri hanno avuto gioco facile contro un Milan irriconoscibile, da troppe sfide sgonfio, intimorito - senza un Leao trainante - a seguito della ripresa post Qatar. Per la squadra di Pioli terza sconfitta consecutiva ( dopo la goleada subita dal Sassuolo ) e appena due punti nelle ultime cinque partite.

Euforia comprensibile in casa Inter. "Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo stradominato - rimarca Simone Inzaghi -. Sono molto soddisfatto, adesso guardiamo avanti con fiducia. Vincere un derby in questo modo fa molto piacere, abbiamo fatto una gara che devo essere sincero è stato un piacere vedere la squadra in campo. Non ricordo - sottolinea - un derby dominato in questo modo. L'unica pecca è aver tenuto in bilico la gara fino alla fine, ma non dimentichiamo che martedì in Coppa Italia abbiamo speso tanto - aggiunge il tecnico dell'Inter -. Potevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio, ma ho poco da dire ai ragazzi. Vincere due derby in 20 giorni penso non capiti sempre. Classifica? Non guardiamo né avanti né indietro, guardiamo a noi - conclude - con fiducia".