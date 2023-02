Alle 20.45 Monza-Sampdoria: stato d'animo opposto per brianzoli e liguri

Non è con questa classifica che ci si sarebbe aspettati di vedere la sfida di oggi. E invece la cura Palladino ha portato il Monza a veleggiare tranquillamente a metà classifica, mentre le difficoltà societarie (con i relativi riverberi sul campo) hanno costretto la Sampdoria - penultima - a lottare nella parte torrida della graduatoria.

I brianzoli si godono la serie di sei risultati utili consecutivi, e l'affermazione sulla Juventus nell'ultima giornata , mentre i liguri - reduci da quattro sconfitte consecutive , e zero gol realizzati - hanno assoluto bisogno di punti per provare a risalire la china (sono a -4 dal Verona terzultimo). Mister Stankovic punterà anche sui nuovi arrivi.

Qui Monza

“La partita contro la Sampdoria non è da sottovalutare, i liguri sono una squadra viva. E' la sfida più difficile da quando sono su questa panchina - sottolinea il tecnico del Monza, Raffaele Palladino -. Non voglio scarichi di tensione. In A le partite sono tutte difficili. Non dobbiamo guardare a quanto fatto ma è importante è capire che in serie A nulla si deve prendere sotto gamba. Non lo accetto - prosegue - da parte di nessuno, ma sono sicuro che non succederà. Contro la Samp voglio vedere una squadra che affronta questa partita con la mentalità di salvarsi. Non ci sono partite dove siamo favoriti o sfavoriti. Il calcio è molto equilibrato, c'è un aspetto mentale a noi favorevole, ma non ci dobbiamo cullare. Vedo una squadra che ogni giorno negli allenamenti dà il massimo e vogliono migliorarsi”.

Qui Sampdoria

"Finalmente è finito il mercato". Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, mette un punto sul mese di gennaio appena concluso e guarda con fiducia alla trasferta di Monza, la prima a trattative stoppate. "I ragazzi che sono arrivati hanno lavorato alla grande - sottolinea l'allenatore serbo -. Cuisance, Günter e Ilkhan hanno dimostrato voglia, spirito di sacrificio e motivazione. È stata una settimana positiva per tutta la squadra: siamo pronti per un'altra sfida che non sarà facile, serviranno forza, compattezza e determinazione. Con la continuità di prestazione dobbiamo sfruttare il momento positivo che arriverà, sono sicuro che arriverà. Sono convinto - aggiunge - che un episodio positivo sbloccherà tutta la squadra. Sbloccherà tutti, ambiente compreso: siamo un blocco unico, i tifosi sono sempre al nostro fianco e questo li fa grandi. Nei momenti difficili si sono dimostrati leali e noi dobbiamo ripagare questa fiducia perché - conclude - vogliamo cambiare la storia di questo campionato".