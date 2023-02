Alle 20.45 Sassuolo-Atalanta, vento in poppa per entrambe in campionato

Un match decisamente importante vista la posta in palio in Europa, soprattutto analizzando la posizione della Dea in classifica, nella cinquina all'inseguimento del Napoli.

I neroverdi sono reduci dalla roboante vittoria per 5-2 in casa del Milan, mentre i bergamaschi nell’ultimo turno di campionato hanno piegato 2-0 la Sampdoria ma sono anche stati eliminati dalla Coppa Italia per mano dell’Inter .

Problemi in difesa per mister Dionisi: infatti, sia Toljan che Muldur sono alle prese con un infortunio muscolare e la loro presenza è in forte dubbio. Presenti, invece, i due nuovi acquisti Zortea e Bajrami, mentre Pinamonti verrà valutato. Due, invece, gli assenti in casa Atalanta: Zappacosta e Palomino, che non recupereranno in tempo.

Qui Sassuolo

"Dopo la vittoria contro il Milan - ha evidenziato il tecnico degli emiliani, Dionisi - abbiamo ritrovato un po' di consapevolezza nei nostri mezzi, che magari avevamo perso un pochino. Dobbiamo prenderci quello che ci siamo meritati: ora servono consapevolezza e umiltà. Ancora non abbiamo fatto niente. C'è stata una grande prestazione, che ha portato a un grande risultato, ma spesso dopo risultati di questo genere siamo caduti. Sarebbe un peccato: bisogna avere la giusta motivazione per affrontare la prossima gara, contro una squadra forte, in salute, che gioca molto in verticale e che può far gol in tanti modi". E aggiunge: "Sono andati via giocatori che hanno dato tanto per questa maglia, non solo Traoré. Ne sono arrivati altri due, di contro. Sono due ragazzi con le qualità giuste: chi gioca qui deve voler giocare nel Sassuolo e per il Sassuolo. Sono arrivati nel momento giusto per noi e per loro. Faranno bene: diamogli un po' di tempo, però", ha aggiunto Dionisi, a proposito dei neoarrivati Zortea e Bajrami.

Qui Atalanta

Dopo l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, prova a inquadrare la sfida: "Il 5-2 in casa del Milan è stato eclatante, anche se il Sassuolo ha una classifica piuttosto bassa a dispetto di prestazioni di assoluto livello. Anche all'andata contro di noi, nonostante la sconfitta, aveva dimostrato gioco di squadra e qualità individuali notevoli. Se ne fai 5 anche a una squadra in difficoltà significa che hai valori importanti", spiega il tecnico nerazzurro.

“Non c'è niente di statico, è tutto molto dinamico, anche sul tridente, mi preme recuperare Zapata, Muriel e anche Pasalic ai loro migliori livelli, perché devono essere in grado di garantire un apporto importante. Il tridente non è sempre sostenibile”. Infine, sull'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti: "L'Inter martedì ha fatto qualcosa più di noi, se vogliamo è stata anche più cinica nel realizzare le occasioni capitate. A questo trofeo siamo andati vicini due volte negli ultimi anni, in cui abbiamo polverizzato tutti i record precedenti. I nostri trofei sono questi. Io spero che in futuro l'Atalanta possa fare ancora meglio, ma queste sono vittorie di una squadra che ha fatto quanto di meglio non era riuscita a far prima. Quest'anno quello che sta facendo il Napoli è qualcosa di straordinario, magari anche superiore a quello fatto con Maradona, è come un nuovo record. Non mi mancano i trofei, abbiamo fatto tantissimi record".