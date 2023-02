In campo Torino-Udinese: segui la cronaca testuale

Un buon Toro affronta la 21a giornata di campionato in casa con 27 punti raccolti in venti partite. Serenamente posizionato a più quindici dalla zona retrocessione, a un passo dalla zona Conference. Nell’ultimo turno la squadra di Juric ha pareggiato 2-2 in casa dell’Empoli.

L’Udinese è sopra di due punti in classifica, ancora più vicina all'elezione europea, e a più sedici dalla zona retrocessione. La squadra di Sottil nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro l’Hellas Verona per 1-1.

Ivan Juric ha scelto il 3-4-2-1: Sanabria in attacco, Vlasic e Miranchuk a supporto sulla trequarti. In mezzo Ricci e Ilic, esterni Singo e Vojvoda. Lazaro è fuori per infortunio.

Andrea Sottil ha scelto il suo solido 3-5-2: in attacco Beto e Success. Al centro Samardzic, Walace e Arslan, esterni Ehizibue e Udogie.

“Dobbiamo cercare di prendere meno gol possibile su calci d’angolo e punizioni, chiedendo anche a Vanja di rischiare di più. Dobbiamo responsabilizzare di più tutti, sapendo quali sono i difetti”, ha detto il tecnico granata in conferenza stampa.

Questo invece l'intendimento di Sottil: “Il Torino è allenato molto bene da Juric, ha determinate caratteristiche ben precise, calcio verticale e pratico, con giocatori di qualità. Lo conosciamo e ci siamo preparati bene, abbiamo la forza e le qualità necessarie per fargli del male. Ho fatto tante partite da professionista in quello stadio ho sicuramente dei bei ricordi belli che fanno parte del mio percorso. Quando entrerò in campo però penserò solo a vincere per la mia squadra.”