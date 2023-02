Juventus e Fiorentina sospese tra il paradiso e l'inferno: prove generali di Europa e Conference

Juventus e Fiorentina sono pronte a darsi battaglia alle 18 in quella che non è soltanto una sfida di metà classifica di serie A, ma anche una sorta di prova generale delle partite europee di giovedì. I bianconeri sono attesi in Europa League dal Nantes e i viola in Conference dal Braga e già stasera potrebbe essere l'occasione per sperimentare moduli e strategie. In campionato entrambe le squadre, rispettivamente dodicesima e tredicesima, sono sospese tra il paradiso e l'inferno. Nonostante la penalizzazione di 15 punti, la Vecchia Signora spera ancora di qualificarsi nelle coppe europee anche per l'anno prossimo. "Attualmente il settimo posto è del Torino - ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa -. Noi siamo decimi e dobbiamo provare a prendere Bologna e Udinese che sono davanti, evitando che la Fiorentina ci superi. Dobbiamo fare un passettino alla volta e concentrarci sugli obiettivi minimi". Il distacco tra Torino e Juventus è di quattro punti, con i granata che venerdì hanno perso contro il Milan, ma non è detto che ai bianconeri basti il settimo posto per accedere in Conference. Se la squadra che vince la Coppa Italia non è tra le prime sei in campionato, la settima non ha diritto automaticamente ad andare in Conference. Tra le semifinaliste di Coppa Italia solo l'Inter al momento è tra le prime sei. Resta il fatto che dal punto di vista fisico per la formazione di Allegri, reduce dalla vittoria per 0-3 sul campo della Salernitana, è un momento positivo. Come ha spiegato lo stesso allenatore, "la squadra sta facendo un buon lavoro ma possiamo ancora migliorare, possiamo farlo nelle giocate sulle verticali e sulle diagonali, siamo già cresciuti ma siamo ancora lontani. Per fortuna stanno rientrando tutti, così potrò concedere un po’ di riposo a chi ha giocato di più, come Danilo. In questo momento c’è una buona armonia, abbiamo trovato un equilibrio e dobbiamo mantenerlo".

Qui Fiorentina

La squadra di Vincenzo Italiano è ancora in corsa sia per la Conference sia per la Coppa Italia, ma il suo campionato è ancora tutto da decidere: il distacco dalla settima, il Torino, è di sei punti, quello dalla terz'ultima, il Verona, di dieci. La Fiorentina nelle ultime quattro partite ha ottenuto solo un punto e domenica scorsa ha perso 1-2 in casa con il Bologna. A ciò si aggiunge una situazione non favorevole dal punto di vista della rosa. Castrovilli è di nuovo disponibile dopo l'infortunio al polpaccio, ma Barak probabilmente sarà ancora assente per problemi gastro-intestinali. Anche Sottil non dovrebbe essere nelle condizioni per giocare, mentre Igor e Mandragora sono squalificati. Ma soprattutto alla squadra di Italiano mancherà il dodicesimo uomo, la curva viola, in sciopero per il costo dei biglietti decisi dalla Juventus. "Dobbiamo darci una svegliata perché continuiamo a esprimerci bene ma a raccogliere poco - il commento dell'allenatore Italiano alla vigilia della partita -. Non stiamo avendo la fame e la cattiveria necessarie a ottenere punti. Le prestazioni ci sono, ma per renderle di livello ci sta mancando l'ultimo guizzo, e purtroppo quest'anno è una costante. Continueremo a proporre e fare quello che sappiamo fare. Sono convinto che fino alla fine riusciremo a fare il salto di qualità".