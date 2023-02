Lazio-Atalanta alle 20.45, la sfida di campionato che bussa alla Champions

La Lazio non vince in casa contro l’Atalanta da sei anni, eppure, nella gara d’andata, ha dimostrato di saperla mettere in riga senza sforzo. Non basta questo recente pregresso a mettere tranquillo mister Sarri: “Siamo fuori strada se guardassimo alla sfida di ottobre perché l’Atalanta aveva fatto una prestazione normale, stavolta la troveremo in versione super. Sono fortissimi, con un attacco di livello elevato. Come dice Guardiola, sfidarli è come andare dal dentista”, ha detto nella conferenza stampa della vigilia.

Per i biancocelesti la Champions resta nell’immaginario onirico, ma probabilmente più per scaramanzia, dato che l'obiettivo sta lì a un soffio: “Gli obiettivi devono essere credibili e noi non siamo tra le prime quattro per monte stipendi e fatturato, non c’è nessuna responsabilità di questo tipo. Arrivare lassù è un sogno”.

Il ritorno di Immobile dopo l'infortunio non mette il turbo e non è l'unico problema: “Cataldi ha preso un colpo, oggi proveremo a rimetterlo in gruppo. In questo momento andiamo poco alla conclusione, ma quando tiriamo si fa gol e siamo primi in questa caratteristica. Il numero basso dei tiri dipende da questo. Stiamo facendo una stagione senza l’Immobile migliore: venti giorni di allenamento e venti di stop. Difficile così. Con Ciro al 100% avremmo segnato di più. Vediamo quanto gli manca per arrivare al top. Con il Verona era una partita sporca e questa non è la specialità di Lazzari. Si rischiava di mettere un giocatore con delle controindicazioni. Marusic e Hysaj stanno bene in questo momento. Per domani capiamo chi metterà l’Atalanta in quella parte di campo”.

Ed ecco chi metterà in campo l'Atalanta: sono squalificati Maehle e Muriel e Pasalic è infortunato. Largo dunque a Boga (favorito su Ederson) sulla trequarti, dietro alla coppia formata da Lookman e Hojlund. Sulla corsia sinistra occasione per Ruggeri. In difesa Djimsiti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Lookman, Boga; Hojlund.