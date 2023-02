Lecce-Roma 1-1, la squadra di Mou difende il terzo posto e consolida la zona Champions

La Roma tenta il tutto per tutto ma non le riesce l'aggancio all'Inter, gettando via una occasione favorevole per allungare sulle rivali in lotta per la zona Champions. La vittoria contro il Lecce sarebbe servita per continuare la corsa ai piani alti con più tranquillità, e soprattutto per dare continuità di risultati. Purtroppo Dybala e Abraham non sono riusciti a superare il muro del portiere del Lecce, Falcone, artefice oggi di almeno quattro parate determinanti. I salentini si confermano una squadra faticosa, in grado di non sfigurare con avversari importanti. Per loro un punto prezioso che consente alla squadra di Baroni di allontanarsi sempre di più dal fondo classifica, per la Roma un passo falso che potrebbe confermare una difficoltà interna alla squadra.

A fine partita, Mourinho: “Partita dura, difficile e intensa. Non è il risultato che volevamo, campo orribile, giocatori avevano problemi nel giocare di prima, difficile giocare un calcio di qualità. Abbiamo avuto le nostre possibilità per fare il secondo gol ma è stata una partita sempre dura. Ai miei giocatori non dico niente in negativo, sia dal punto di vista individuale che collettivo. E' un punto, non so se sono due punti persi, abbiamo un punto in più rispetto a quando siamo arrivati. È la tipica partita in cui non avrai mai 10 occasioni, ma devi sfruttare le 5/6 che hai. Il Lecce è aggressivo e forte sulle seconde palle. Partita difficile, me l’aspettavo. Ovviamente volevamo vincere, ma non sono dispiaciuto”.