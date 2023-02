In campo Sampdoria-Inter. Segui la cronaca testuale

Stankovic lancia la Samp con un 3-4-1-2: tra i pali c'è AUDERO, poi difesa con MURILLO, NUYTINCK e AMIONE. In mediana da destra ZANOLI, CUISANCE, WINKS e AUGELLO. In attacco DJURICIC alle spalle di GABBIADINI e LAMMERS;

Dopo Supercoppa e derby di campionato, la sfida tra Milan e Inter prosegue a distanza. L'Inter saldamente al secondo posto affronta la sfida di Genova con l'obiettivo di consolidare la sua qualificazione in Champions League e con un occhio agli ottavi di finale contro il Porto del 22 febbraio. Se la vittoria del Napoli contro la Cremonese rende sempre più incolmabile la distanza dalla capolista, il pareggio della Roma sul campo del Lecce lascia i nerazzurri in seconda posizione. Anche se tra la seconda e la sesta posizione si concentrano ben cinque squadre nell'arco di soli quattro punti: Inter, Atalanta, Roma, Milan e Lazio. Una vittoria sul campo blucerchiato garantirebbe quindi ai nerazzurri di aumentare il divario dal Milan dagli attuali due a ben cinque punti.

Qui Sampdoria

La Sampdoria al penultimo posto scende in campo a soli 135 minuti dal Verona che ha appena battuto in casa la Salernitana. I blucerchiati vengono da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite e la sfida che li attende non è certo delle più semplici. Ad accrescere la tensione nelle ultime settimane sono arrivate le lettere minatorie con le pallottole recapitate alla società, tanto che l'ex presidente Massimo Ferrero ha dichiarato di avere paura ad andare in giro.