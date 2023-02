Alle 15 la Fiorentina tenta il riscatto in campionato contro l'Empoli

Tra le due formazioni è la sfida numero 26 in Serie A: 11 le vittorie della Fiorentina, sei quelle dell’Empoli e otto pareggi, tra cui lo 0-0 nel match d’andata. L’ultimo successo al Comunale degli azzurri risale all’aprile 2017, col punteggio di 2-1

Per il derby Mediceo la Viola cambierà il 4-3-3 in un 4-2-3-1. La squadra di casa non vince in campionato dal 7 gennaio (contro il Sassuolo), e nell'ultimo turno sono stati sconfitti dalla Juventus all'Allianz Stadium. L'Empoli di Zanetti, dopo il pareggio per 2-2 contro lo Spezia, è attualmente a +3 sulla Fiorentina e nel derby di oggi cercherà di allungare ulteriormente in classifica.

L'Empoli nel 2023 ha perso una sola volta (2-0 contro la Roma), ha pareggiato con Spezia, Torino, Lazio e Udinese, e battendo 1-0 a San Siro l’Inter, oltre che la Samp al “Castellani” con lo stesso risultato.

Le probabili formazioni

Fiorentina:

Terracciano in porta, nella linea difensiva rientrano Dodo e Quarta, con Milenkovic papabile per riposare e più Terzic di Biraghi a sinistra. In mezzo Amrabat e Mandragora verso la titolarità, con Bonaventura e Barak a contendersi il posto di mezzala offensiva. Davanti uno tra Gonzalez e Saponara a riposo, si scalda Ikoné. Dopo i due gol ciascuno, ballottaggio aperto tra Jovic e Cabral.

Empoli:



In difesa mancherà Parisi, appiedato dal giudice sportivo dopo l’espulsione contro lo Spezia: al suo posto giocherà Cacace. Confermata la coppia centrale Luperto-Ismajili, mentre a destra consueto ballottaggio tra Ebuehi e Stojanovic con il primo favorito dopo le ultime buone prestazioni. A centrocampo scontata la presenza di Marin in regia, con Bandinelli e Akpa Akpro che dovrebbero agire ai suoi lati. Henderson, Haas e Fazzini sembrano al momento indietro nelle gerarchie e partiranno dalla panchina. Sulla trequarti Baldanzi, a supporto di Caputo e probabilmente Cambiaghi, autore di una grande prova sabato scorso. Si rinnova comunque il ballottaggio con Satriano.