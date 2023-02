L'Atalanta in casa contro il Lecce vuole agganciarsi alla zona Champions, segui la cronaca testuale

Gli atalantini di Gian Piero Gasperini sono determinati a tenere la volata e restare agganciati alla zona Champions: 20 i convocati , ancora dubbi sul tridente d'attacco che sarà schierato. Non sarà facile per il Lecce contenerli al Gewiss Stadium, anche perché, come anticipato dal tecnico Marco Baroni, la coppia di difesa Baschirotto-Umtiti non sarà oggi totalmente a disposizione.



In conferenza stampa però il mister ha provato a rassicurare: “Le alternative non mancano, sicuramente Tuia ha tanto da dare ed è una possibilità. Ma sto anche valutando sia Ceccaroni che Romagnoli. Io vorrei porre l’attenzione su diversi aspetti: questa squadra ha compattezza ed equilibrio difensivo, i singoli non arginano gli avversari, è tutto il gruppo che si adopera al meglio nelle varie fasi”. Baroni ha anche ricordato che l'Atalanta è “la squadra più in forma del campionato, nel 2023 nessuno in Europa ha fatto più gol in campionato. Sono ben allenati e corrono forte. Conosciamo le difficoltà, dobbiamo vedere cosa possiamo mettere dentro la prestazione noi. Sono opportunità belle per misurarsi con i più bravi, andiamo per fare una prestazione di livello. Se non fai questo l'Atalanta ti asfalta”.

Ma in questa stagione abbiamo visto un buon Lecce tenersi con personalità al centro della classifica, e dunque nulla è scontato.

Le probabili formazioni:

Atalanta: In porta Musso, poi Toloi, Palomino e Djimsiti. Maehle e Zappacosta in fascia, Ederson e Koopmeiners in mezzo. Davanti Boga, Hojlund e Lookman.

Lecce: Strefezza dovrebbe recuperare per giocare dall’inizio, con lui Colombo e Di Francesco. A centrocampo Blin, Hjulmand e Askildsen, in difesa Gendrey, Baschirotto, Tuia e Gallo.