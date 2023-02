In campo il derby lombardo Monza-Milan, rossoneri a caccia di continuità. Segui la cronaca testuale

Allo U-Power Stadium si sfidano Monza e Milan nel match valido per la 23esima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono ripetere la prestazione in Europa contro il Tottenham , mentre i brianzoli, forti anche del successo in trasferta contro il Bologna , proveranno in casa a mettere i bastoni fra le ruote agli uomini di Pioli.

Il Milan sa che si trova di fronte l'unico avversario imbattuto del 2023, con una striscia positiva di ben otto partite. Dall’arrivo di Raffaele Palladino (13 settembre 2022) i brianzoli hanno guadagnato 28 punti in 16 partite (8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte): solo Napoli (45), Juventus (34) e Inter (32) hanno fatto meglio in Serie A nel medesimo periodo.

L'incontro è un “derby” particolarmente sentito, soprattutto dalla dirigenza del Monza, poiché Berlusconi e Galliani, proprietari dei rossoneri durante gli anni dominanti in Italia e in Europa, ora guidano i biancorossi che, anche grazie a loro, hanno ottenuto la storica promozione in A. Ecco il motivo per cui la squadra di mister Palladino non smette di sognare.