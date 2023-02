Alle 20.45, Roma-Hellas Verona. Mourinho a caccia di 3 punti per rimanere tra le prime quattro

All'Olimpico, oggi la Roma si scontra con il Verona, senza Dybala e con il dubbio di Pellegrini. Per la corsa alla Champions, a caccia dei 3 punti per rimanere tra le prime quattro, stasera Josè Mourinho, tecnico dei giallorossi, si affida ai giocatori della ‘Primavera’ che si sono aggregati, ormai in pianta stabile, alla prima squadra e che, con ogni probabilità, saranno chiamati in campo.

Oltre alla stanchezza di Matic e all'assenza già nota di Dybala, si potrebbe aggiungere anche quella di Pellegrini. Il capitano giallorosso è uscito al 74' del match contro il Salisburgo per un lieve affaticamento muscolare e, considerata la gara di ritorno da giocare giovedì prossimo per il passaggio del turno, lo Special One sta pensando di tenerlo a riposo. La sconfitta esterna in Austria complica il percorso in Europa League e per giovedì prossimo Mourinho spera di recuperare due pedine. Senza i due giocatori più tecnici della tre quarti, Mourinho potrebbe ridisegnare il reparto con El Shaarawy alle spalle di Belotti e Abraham.

In casa Verona, Marco Zaffaroni, tecnico dei scaligeri, alla vigilia del match: "Noi dobbiamo pensare a continuare sulla nostra strada, senza sbagliare la prestazione e facendo una gara aggressiva, mettendoci grande attenzione e concentrazione. In questo periodo abbiamo fatto bene, ma paradossalmente la classifica dice che siamo ancora terzultimi: è un dato oggettivo e dobbiamo averlo ben chiaro". I gialloblù devono e vogliono lottare per la salvezza, ma bisogna anche ricordare che sono cinquant'anni che non vincono sul campo della Roma.

Da sottolineare che il questore di Roma, Carmine Belfiore, con un'ordinanza ha disposto di rafforzare i controlli delle forze dell'ordine sia allo stadio Olimpico sia in tutti i luoghi di ritrovo delle tifoserie, a partire dal match di stasera tra Roma e Verona, anche alla luce di quanto accaduto ieri allo stadio di Belgrado dove i tifosi della Stella Rossa hanno esposto e bruciato degli striscioni rubati agli ultrà romanisti nell'agguato di piazza Mancini di due settimane fa. L'ordinanza arriva dopo la richiesta del Viminale di intensificare i controlli in particolare sui match che vedono impegnate tifoserie gemellate non solo con Roma e Napoli.