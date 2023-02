Alle 15 Salernitana-Lazio: la prima di Sousa contro i biancazzurri che aspirano alla Champions

Oggi alle 15 il nuovo allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, affronta la prova contro la Lazio in un momento delicato per la squadra granata. Il Verona, terz'ultimo, è a soli quattro punti di distanza e lo Spezia, quart'ultimo, a due. I liguri giocano in casa contro la Juventus alle 18, alle 20.45 i veneti scendono in campo contro la Roma all'Olimpico. Sousa sa che la sfida contro la Lazio sarà impegnativa, anche perché come ha anticipato in conferenza stampa "Sarri è tra gli allenatori più bravi". Presentandosi ai giornalisti il tecnico portoghese ha rivelato qual è la sua idea di squadra: "Lavoro sui concetti più che sui sistemi di gioco. Mi piace avere una squadra corta, intensa. Sarà difficile contro un avversario come la Lazio". Quindi ha aggiunto: "Occorrerà migliorare nell'inizio della costruzione del gioco, la squadra è stata costruita per giocare a cinque". Sousa ha spiegato che deciderà di settimana in settimana quale dei due portieri schierare tra Ochoa e Sepe: "Ora dipenderà da quel che faranno durante la settimana e dalla strategia della partita. Prenderemo le decisioni sul portiere in base a questo, non ci sarà subito un titolare, l’ho detto anche a loro".