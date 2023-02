Dopo aver fermato l'Inter, la Sampdoria punta al successo sul Bologna. Rossoblu in cerca di riscatto

Il tecnico serbo continua a credere nella sua squadra, ed è pienamente consapevole che per raggiungere la salvezza servono le vittorie, non solo le buone prestazioni. Nel match con il Bologna è fondamentale vincere: "L'ottimo punto con l'Inter è già storia. Alle spalle abbiamo una buona settimana di recupero e di lavoro - ha spiegato il tecnico della Samp alla vigilia dell'anticipo -, siamo adulti, grandi, responsabili e sappiamo che ogni partita, come quella contro il Bologna, è importante. Non carichiamoci di inutili pressioni perché sappiamo da soli che ogni sfida vale tanto" . Due soli punti nelle ultime due gare, per i pareggi in casa del Monza e a Marassi con l'Inter.

Obiettivo unico per la Sampdoria, il bottino pieno per provare ad alimentare le speranze salvezza dopo il punto d'oro contro la squadra di Inzaghi. Nei padroni di casa rientra Leris dopo il turno di squalifica, ma Dejan Stanković, potrebbe confermare Zanoli sulla fascia destra di centrocampo, dopo la bella prestazione contro l'Inter. A centrocampo c'è ancora da decidere chi affiancherà Winks, dubbi tra Rincon e Cuisance. Günter deve ancora aspettare per il rientro, dopo il problema muscolare che lo ha colpito la settimana scorsa.

Sul fronte Bologna, per quanto riguarda la difesa, tornerà Lucumì dopo la squalifica e, viste le assenze per infortunio di Soumaoro e Bonifazi, sarà ancora l'uruguagio Sosa a giocargli accanto. Viste le assenze in attacco di Arnautovic per squalifica, Zirkzee e Sansone per infortunio, Thiago Motta dovrebbe affidarsi a Musa Barrow.

"La valutazione la faremo a fine stagione - ha detto il tecnico dei rossoblu - abbiamo grandi margini di miglioramento. Non abbiamo tempo per lamentarci, il gruppo ha reagito bene, saremo al massimo per la sfida contro la Sampdoria, che arriva da un buon momento". Riguardo la sfida a bordocampo tra lui e Stankovic, suo ex compagno all'Inter ai tempi del triplete: "Deki è stato un grande compagno. Lo ammiro tantissimo, mi ha aiutato molto quando eravamo insieme a giocare a calcio, io ero più giovane, lui era in squadra da tempo e mi ha aiutato ad inserirmi meglio nel gruppo".