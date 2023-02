Alle 12.30 Bologna-Inter: Inzaghi e Thiago Motta alla sfida maledetta

Le partite tra Bologna e Inter da un paio di stagioni appartengono a quelle sfide stregate che riservano sempre grandi sorprese. L'anno scorso all'andata, il 18 settembre 2021, i nerazzurri vinsero 6-1 con doppietta di Edin Džeko. Al ritorno, nella gara posticipata al 27 aprile e decisiva per la corsa scudetto, l'Inter perse 2-1. Lo scorso 9 novembre a San Siro un altro 6-1 per la squadra di Simone Inzaghi. Difficile dire quindi che cosa ci riserverà la gara di oggi. L'Inter viene dalla vittoria di mercoledì per 1-0 contro il Porto in Champions League e da due successi e un pareggio in campionato: 3-1 contro l'Udinese, 0-0 sul campo della Sampdoria, 1-0 nel derby. La squadra di Inzaghi in classifica è seconda a 47 punti, 15 in meno della prima, il Napoli, e tre in più della terza, la Roma. L'obiettivo stagionale è qualificarsi in Champions League, conservando i cinque punti di distacco dalla quinta, la Lazio. Inzaghi ha ritrovato Lukaku, in splendida forma nella partita contro il Porto dove ha segnato all'86esimo. Nella sfida con il Bologna l'allenatore farà qualche cambio e potrebbe schierare De Vrij in difesa.

Qui Bologna

In campionato il Bologna viene da due vittorie e una sconfitta: un successo per 1-2 sul campo della Sampdoria, lo 0-1 subito in casa contro il Monza e la vittoria per 1-2 a Firenze. In classifica la squadra di Thiago Motta è settima a parimerito con la Juventus a 32 punti e quindi oggi dovrà dare il massimo per qualificarsi in Conference League. Il Bologna scenderà in campo senza Joshua Zirkze, Marko Arnautovic e Kevin Bonifazi. L'allenatore Thiago Motta, nella conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter, ha osservato: "Nel girone di andata abbiamo tenuto fino ai primi 25 minuti. Abbiamo fatto bene in fase offensiva e difensiva, abbiamo tirato in porta, abbiamo tenuto la palla e alternato gioco corto e gioco lungo. Poi abbiamo perso il filo e loro ne hanno approfittato. Sono forti e noi non siamo stati squadra. Ma ogni partita è una storia diversa e domenica affronteremo una buona squadra dando il massimo, facendo quello che abbiamo fatto in settimana. Abbiamo avuto una bellissima settimana e ci siamo allenati bene".