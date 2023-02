Alle 18.30 Cremonese-Roma: Mourinho punta ad agganciare Milan e Inter e accedere alla Champions

Alle 18.30 allo stadio Giovanni Zini si sfidano Cremonese e Roma, a quattro settimane dai quarti di finale di Coppa Italia in cui gli uomini di Davide Ballardini hanno eliminato a sorpresa la squadra di Josè Mourinho. All'andata in campionato i giallorossi avevano battuto di misura i grigiorossi per 1-0. Prima di allora le due squadre non si incontravano per una competizione diretta dal 12 febbraio 1996, e in quell'occasione la Roma vinse 3-0. Ma negli annali del campionato c'è anche una vittoria della Cremonese per 1-2 all'Olimpico contro la Roma il 3 ottobre 1993.

Qui Cremonese

In campionato la Cremonese viene da un pareggio, 2-2 sul campo del Torino, e due sconfitte, 3-0 con il Napoli e 0-2 contro il Lecce. La squadra di Ballardini è ultima in classifica a 9 punti e non ha mai vinto in questa stagione di Serie A. A 15 partite dalla fine è a 11 punti di distacco dallo Spezia, che domenica ha pareggiato 2-2 sul campo dell'Udinese. Per salvarsi i grigiorossi dovrebbero recuperare un punto a giornata rispetto agli Aquilotti e sperare che Verona e Sampdoria non facciano meglio. Nella partita di stasera Ballardini dovrà fare a meno di Castagnetti, a letto con la tonsillite. Recuperato in tempo invece il difensore romeno Vlad Chiriches, che si è allenato insieme al resto della squadra e potrebbe iniziare la partita da titolare. Un altro difensore, il messicano Devis Vásquez, ha scontato la squalifica e potrebbe iniziare anche lui dal primo minuto. Stessa sorte per la coppia di attaccanti Frank Tsadjout e David Okereke. Al centrocampo Ballardini dovrà scegliere tra la classica linea a cinque e quella a quattro con l'aggiunta di una terza punta. Quest'ultimo schema ha permesso alla Cremonese di segnare due reti contro il Torino. I grigiorossi, al pari dell'Ancona, in Serie A non vincono da 30 gare consecutive, tra l'attuale stagione e quella del 1995/1996, e quindi stasera potrebbero registrare un primato negativo.

Qui Roma

La Roma giovedì ha superato i playoff di Europa League rovesciando il risultato di andata con il Salisburgo, 2-1 contro l'1-0 fuori casa. In campionato la squadra di Mourinho viene da due vittorie, 1-0 con il Verona e 2-0 contro l'Empoli, e un pareggio, 1-1 a Lecce. In classifica è a 44 punti e in caso di vittoria aggancerebbe Inter e Milan in seconda posizione, lanciandosi così in volata verso la Champions. Ancora incerto se in attacco a partire dal primo minuto ci sarà Andrea Belotti o Tammy Abraham. Il giocatore inglese deve ancora abituarsi alla maschera di protezione dopo l'operazione alla palpebra inferiore. Mourinho potrebbe quindi optare per Belotti, che contro il Salisburgo ha segnato la rete del vantaggio ed è stato omaggiato da una standing ovation al momento dell'uscita dal campo. In stagione il Gallo ha segnato quattro reti di cui tre in Europa League e una in Coppa Italia (proprio contro la Cremonese), ma in campionato è ancora a secco dopo 22 partite e 701 minuti. Chris Smalling è squalificato e Marash Kumbulla è dato per favorito su Llorente. Anche Georginio Wijnaldum potrebbe essere tra i titolari dal primo minuto, per la prima volta nella stagione in corso.