Alle 18.30 Verona-Fiorentina: Ngonge toglie il sonno agli "euro-viola"

Avere sconfitto il Braga in Conference League potrebbe non bastare alla Fiorentina, che stasera alle 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi affronta un Hellas Verona reso sempre più pericoloso dalle incursioni offensive di Cyril Ngonge. All'andata finì 2-0 per i viola, con reti di Jonathan Ikoné e Nicholas Gonzalez, ma da allora molte cose sono cambiate. In campionato il Verona viene da una sconfitta, 1-0 contro la Roma, una vittoria, 1-0 contro la Salernitana, e un pareggio, 1-1 con la Lazio. Terz'ultimo a 17 punti, l'Hellas ne può contare ben 12 in più rispetto alla classifica prima della pausa per i Mondiali. "Quando siamo partiti il 4 gennaio la situazione era difficile, quasi compromessa, e il parere degli addetti ai lavori era sostanzialmente questo - osserva l'allenatore, Marco Zaffaroni -. In questo mese e mezzo abbiamo fatto una rincorsa importante e oggi il parere è cambiato, siamo a questo punto. Naturalmente ora il percorso diventa difficile, il rischio è quello di rilassarci dopo i tanti punti recuperati, ma a oggi non abbiamo ancora fatto nulla di concreto nonostante la rincorsa. Penso che ci troviamo allo step successivo: dobbiamo fare il prossimo passo, ovvero aumentare i giri, l'intensità e la qualità, perché le partite che ci aspettano fino alla fine lo richiederanno". Nella gara di oggi il mister punterà su Cyril Ngonge, l'attaccante belga autore della rete della vittoria contro la Salernitana e di quella del pareggio contro la Lazio. "Si è ambientato bene, è un giocatore con grandi qualità tecniche - osserva Zaffaroni -. Quando arrivi in un nuovo ambiente hai grande entusiasmo, poi ti assesti un po' e gli avversari iniziano a conoscerti. Deve continuare a lavorare come sta facendo, senza accontentarsi perché ha grandi margini di miglioramento".

Qui Fiorentina

La Fiorentina è ancora in corsa sia per la Conference League, dove giovedì ha eliminato il Braga con uno spettacolare 3-2, sia per la Coppa Italia, dove ad aprile disputerà le semifinali contro la Cremonese. Paradossalmente è proprio in campionato dove i viola dimostrano di avere maggiori difficoltà. L'ultima vittoria è arrivata il 7 gennaio scorso contro il Sassuolo, per il resto la squadra di Vincenzo Italiano ha subito quattro sconfitte e ottenuto due pareggi, contro Lazio ed Empoli, entrambi per 1-1. In classifica è quindicesima a 25 punti, otto in più del Verona al terz'ultimo posto. La speranza di Italiano è che la qualificazione contro il Braga rilanci la sua squadra anche in campionato: "La vittoria in Conference ha portato grande soddisfazione a tutto l'ambiente. Raggiungere questo traguardo era un obiettivo e ci siamo riusciti attraverso due grandi prestazioni con grande merito. Siamo tutti contenti, mi auguro che porti ai ragazzi grande entusiasmo e che li faccia stare tranquilli perché abbiamo bisogno di lavorare con serenità e ripartire in campionato". E sull'Hellas dice: "Da qualche anno propongono un certo tipo di calcio, aggressivo, giocato uomo contro uomo. Ripartono e attaccano l’area con grande ferocia. Mi aspetto questo Hellas, sappiamo che se non affrontiamo il match con la giusta attenzione possiamo andare in difficoltà".