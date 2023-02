In serata Juventus-Torino: il derby della Mole nel segno della rincorsa all'Europa

Alle 20.45 Juventus e Torino si sfidano all'Allianz Stadium dopo lo 0-1 per i bianconeri dell'andata. La Vecchia Signora ha superato i playoff di Europa League contro il Nantes grazie all'1-1 dell'andata e il 3-0 del ritorno. In campionato viene da tre successi consecutivi: 0-2 con lo Spezia, 1-0 con la Fiorentina e 0-3 con la Salernitana. Anche in Coppa Italia la squadra di Massimiliano Allegri ai quarti di finale ha superato la Lazio 1-0 e ad aprile affronterà l'Inter in semifinale.

Nonostante i 15 punti di penalizzazione in classifica ne ha 32, tre in meno del Bologna al settimo posto. Senza i -15 per il caso plusvalenze la Juventus sarebbe a quota 47 a parimerito con Inter e Milan e potrebbe ambire al secondo posto in solitaria.

Alla vigilia del derby, Allegri ammonisce: "È sempre una stracittadina, una partita molto importante per noi e per loro. Dobbiamo continuare questa scalata, il Bologna ha battuto l'Inter e dobbiamo cercare di riagguantarlo e di incrementare i nostri punti che momentaneamente sono 47. Il campionato è lungo, domani sarà una partita complicata contro un Torino preparato e aggressivo". L'allenatore ha annunciato il ritorno in rosa di Chiesa, che "ieri ha fatto allenamento con la squadra. Devo ancora decidere ma difficilmente potrà iniziare dal primo minuto. I giocatori che vengono da una lunga inattività vanno gestiti, ha giocato contro Fiorentina e Nantes e l'ha pagata". E a proposito di Pogba, Allegri ha aggiunto: "Sta meglio e domani è convocato. E se c'è bisogno lo metteremo dentro. Non ha un minutaggio altissimo ma ne ha comunque uno buono. Ci parlo come con gli altri giocatori, deve capire che questo è un momento importante per rimettersi in corsa. Deve avere gli stimoli per darci una mano nel finale di stagione".

Qui Torino

Il Torino viene da un pareggio, 2-2 con la Cremonese, una sconfitta, 1-0 contro il Milan, e una vittoria, 1-0 con l'Udinese. In classifica è nono a 31 punti, uno in meno della Juventus e quattro in meno del Bologna. In caso di vittoria scavalcherebbe i bianconeri e potrebbe lanciarsi all'inseguimento dei rossoblù al settimo posto.

I granata stasera probabilmente dovranno fare a meno di Nikola Vlasic. Il centrocampista croato ha riportato una "distrazione mio fasciale del muscolo retto femorale della coscia destra", come si legge sul sito ufficiale del Torino. Ricci invece si è allenato con la squadra e potrebbe giocare, magari subentrando a metà partita, dopo avere saltato le partite contro Milan e Cremonese. Assente per squalifica Ola Aina. Sia Ricci sia Ilic in compenso stanno bene e puntano a giocare dal primo minuto. Juric dovrebbe schierare Singo sulla destra e Rodriguez sulla linea di centrocampo, mentre dovrebbe essere confermato il terzetto difensivo Djidji-Schuurs-Buongiorno. La regia offensiva dovrebbe essere affidata a Sanabria, l'unico giocatore dell'attuale Torino ad avere segnato alla Juventus, con una doppietta nella partita dell'aprile 2021 finita 2-2.