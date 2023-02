Alle 20.45 Lazio-Sampdoria: Sarri si gioca l'Europa contro i blucerchiati in cerca di riscatto

Alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Sampdoria. All'andata al Marassi era finita 1-1, ma negli incontri diretti recenti ci sono stati anche risultati molto più netti come il 3-0 per i blucerchiati del 17 ottobre 2020 o il 7-3 per la Lazio del 7 maggio 2017. Per non parlare della finale di Coppa Italia vinta dai biancazzurri ai rigori nel 2009.

Qui Lazio

La Lazio giovedì ha superato i play off di Conference contro il Cluj con uno 0-0 in Romania dopo l'1-0 all'Olimpico. In campionato viene da una vittoria, 0-2 contro la Salernitana, una sconfitta, 0-2 in casa con l'Atalanta, e un pareggio, 1-1 con la Fiorentina. La squadra di Maurizio Sarri è quinta in classifica a 42 punti e la corsa per qualificarsi alle coppe europee è ancora tutta aperta. Tra la seconda e la sesta posizione si concentrano cinque squadre a soli sei punti di distacco: Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Grazie alla sconfitta dei bergamaschi contro il Milan, la Lazio rimarrà in zona Europa League a prescindere dal risultato di stasera. Ma una vittoria significherebbe aumentare il distacco rispetto alla Dea da uno a quattro punti. Intanto il recupero di Ciro Immobile è già una garanzia. Dopo che sabato era rimasto fuori dagli allenamenti per un gonfiore alla caviglia, ieri il capitano ha preso parte alla rifinitura.

Qui Sampdoria

I blucerchiati in campionato vengono da due pareggi, 0-0 con l'Inter e 2-2 con il Monza, e una sconfitta, 1-2 con il Bologna. Al di là dei risultati la squadra attraversa una profonda crisi, aggravata da episodi che hanno esasperato la tensione in campo e fuori. Alle lettere minatorie con proiettili recapitate sia alla società sia al proprietario, Massimo Ferrero, ieri si è aggiunta addirittura una testa di maiale lasciata in uno scatolone davanti alla sede di Corte Lambruschini. La squadra di Dejan Stankovic, penultima a 11 punti, ha assoluto bisogno di recuperare punti rispetto a Verona e Spezia. Ieri, alla vigilia della sfida, l'allenatore ha detto: "Chi non impara dopo la sconfitta perde due volte. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione e ogni partita per noi è una nuova sfida". E a proposito della Lazio, Stankovic osserva: "È una squadra allenata benissimo, va affrontata con coraggio e concentrazione, organizzazione e sacrificio. Dobbiamo arginare ciò che loro fanno meglio. Sono fortissimi a livello tecnico, hanno velocità: giocano un calcio diretto, spettacolare, ma non andiamo alzando bandiera bianca. Dobbiamo dimostrare nuovamente di essere un avversario difficile e dobbiamo esserlo anche a Roma". E sui giocatori in campo stasera, il tecnico anticipa: "Quagliarella ha preso un virus, è stato male e non partirà, mentre Günter è ancora fuori. Per il resto si sono allenati tutti bene, erano molto concentrati: si va avanti con i giocatori che sono pronti".