Alle 15 Salernitana-Monza: Sousa punta su Candreva per rovesciare i pronostici

All'andata allo stadio U-Power il Monza ha sconfitto la Salernitana 3-0 con reti di Carlos Augusto, Mota Carvalho e Pessina. Prima di allora le ultime sfide tra le due squadre erano state nella stagione 2020-2021 in serie B ed erano state vinte entrambe dai biancorossi per 1-3 e 3-0. La squadra granata viene da tre sconfitte in campionato, 0-2 contro la Lazio, 1-0 a Verona e 0-3 in casa con la Juventus. Il 15 febbraio inoltre Davide Nicola è stato esonerato e al suo posto è stato scelto come allenatore Paulo Sousa. Nonostante la fase di difficoltà la Salernitana è in piena zona salvezza, quint'ultima a 21 punti, quattro in più del Verona al terz'ultimo posto. "Affronteremo una squadra che è difficile da fermare perché la concezione dei tre dietro, la mobilità del centrocampo e l'occupazione della parte esterna crea molte difficoltà - osserva l'allenatore Paulo Sousa in vista della partita -. Abbiamo lavorato sulla nostra identità cui dobbiamo dare continuità. Nel frattempo facciamo piccoli aggiustamenti rispetto all'avversario che incontriamo e che abbiamo studiato in settimana. Stiamo lavorando con buona intensità e buona umiltà di lavoro". E aggiunge Sousa: "Candreva è uno dei giocatori più intelligenti e questo dà la possibilità di usarlo in molte posizioni: ha qualità tecnica, conosce gli spazi. È una soluzione utilizzarlo dentro il campo. Oggi abbiamo anche Mazzocchi, Maggiore e Dia che ci possono dare una mano. Abbiamo più soluzioni durante la partita. Riguardo Bonazzoli, gli abbiamo fatto un prototipo di giocatore che è Orsolini del Bologna. Bonazzoli può fare il nostro Orsolini".

Qui Monza

Nelle ultime tre partite il Monza ha perso 0-1 in casa contro il Milan, ha vinto 0-1 a Bologna e pareggiato 2-2 con la Sampdoria. È undicesimo in classifica con 29 punti, solo tre in meno di Juventus e Bologna in settima posizione. Il settimo posto non garantisce automaticamente l'accesso alla Conference League (dipende da una serie di fattori tra cui la posizione in campionato della squadra che vince la Coppa Italia), ma la squadra di Palladino, neopromossa in Serie A, è tentata dal colpaccio. "Salerno è una città che amo, ho lasciato un pezzo di cuore lì. Ho tanti amici, ho fatto un anno bellissimo da calciatore. Ricordo la città con grande affetto", dice l'allenatore dei biancorossi. "Hanno cambiato allenatore, Paulo Sousa è un tecnico bravissimo, che è stato anche un vincente. Ha vinto due campionati, è un allenatore che seguo molto. È stato anche ct della Polonia, il suo curriculum parla chiaro. Quando arriva un nuovo tecnico ci sono nuovi stimoli e nuove motivazioni, per noi domani ci saranno tantissime insidie. Dobbiamo essere pronti e affamati e affrontare la partita come se fosse una finale".