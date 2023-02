Alle 18 Udinese-Spezia: i friulani senza Ebosse contro i liguri del nuovo tecnico Semplici

L'8 novembre scorso Spezia-Udinese era finita 1-1, mentre nella stagione 2021-2022 le due sfide dirette si erano concluse 0-1 per l'Udinese a La Spezia e 2-3 per lo Spezia a Udine. L'Udinese viene da due sconfitte, 3-1 contro l'Inter a Milano e 1-0 in casa del Torino, e un pareggio 2-2 con il Sassuolo. La squadra allenata da Andrea Sottil veleggia tranquilla al decimo posto a 30 punti. Solo due i punti dalla settima posizione che potrebbe (ma il condizionale è d'obbligo) garantire l'accesso alla Conference League qualora una delle prime sei in classifica vincesse la Coppa Italia o un'italiana trionfasse in una coppa europea. In vista della partita contro l'Udinese, il primo pensiero di Sottil va al suo difensore vittima di un infortunio al ginocchio: "Per Ebosse ci dispiace moltissimo, perché Enzo è un giocatore forte e un bravissimo ragazzo, che si è inserito subito nella dimensione Udinese. Gli auguro di recuperare il più velocemente possibile. Lo aspettiamo a braccia aperte". Come spiega il tecnico bianconero, "la settimana è stata intensa, tanto lavoro e concentrazione per preparare al meglio la partita di domani. Aver recuperato Perez e Masina è un bene: più giocatori sono disponibili e meglio è da ogni punto di vista: per la squadra, la qualità e l'intensità degli allenamenti, la cosa più importante. La competizione quotidiana con il gruppo al completo è più allenante e stimolante, oltre a darmi più scelte per gestire la partita". E a proposito di Pereyra, Sottil dice: "È un calciatore straordinario che può giocare in tutti i ruoli, un vero valore aggiunto. Deve solo perfezionare la condizione fisica, ma manca pochissimo".

Qui Spezia

Nelle ultime sei partite di campionato lo Spezia ha portato a casa solo un punto grazie al pareggio 2-2 con l'Empoli, contro cui stava vincendo 0-2 a 20 minuti dalla fine. Stando ai numeri i liguri sono ancora in zona salvezza, ma da gennaio a oggi il Verona (la rivale diretta per non andare in Serie B) ha rimontato sei punti passando dagli otto di distacco di inizio 2023 agli attuali due. Anche per questo giovedì la società ha esonerato l'allenatore Luca Gotti e scelto al suo posto Leonardo Semplici. Contro l'Udinese gli Aquilotti non possono distrarsi. Presentandosi alla squadra e ai tifosi, Semplici ha detto: "Non posso stravolgere le cose in due giorni né voglio farlo. Voglio dare continuità portando le mie idee e la mia filosofia, ma ci vorrà qualche allenamento in più. Mi ritengo un buon allenatore ma non così bravo da cambiare una squadra in tre giorni. Con il lavoro penso di poter far rendere al meglio questo gruppo". E continua Semplici: "Molti parlano degli scontri diretti, io dico che l’anno che vinsi la C con la Spal persi andata e ritorno con la seconda e la terza ma vincemmo il campionato a +9. Non c’è una formula precisa, in ogni gara bisognerà cercare di rubare punti a tutti, perché le qualità ci sono".