Alle 20.45, Lecce-Sassuolo, un match a caccia di punti salvezza

Nella 24° giornata di campionato, il Lecce ospita il Sassuolo in trasferta. Gli emiliani reduci dalla sconfitta in casa contro la capolista, dovranno fare a meno di Armand Laurienté, squalificato, e anche degli infortunati Muldur e Toljan, mentre i salentini arrivano vittoriosi nel match contro l’Atalanta fuori casa.

Il Sassuolo, dopo aver 8 punti con gli ultimi incontri contro Monza, Milan, Atalanta, Udinese e Napoli, è vero che arriva dalla disfatta contro il Napoli, ma non sembra aver ridimensionato il buon momento della squadra, sempre a +7 dalla zona retrocessione. "Rispettiamo il Lecce - spiega mister Alessio Dionisi - perché ha qualità che hanno solo le squadre che arrivano dalla B. E' una squadra che corre e difende, per certi aspetti stiamo diventando come loro. In questo momento è un avversario difficile da affrontare, ha vinto a Bergamo e ce ne saranno poche che vinceranno lì. Viene da alcune partite fatte bene e dovremo avere l'atteggiamento giusto. Pensavamo a un calendario molto difficile - prosegue - ma siamo stati bravi. Nessuno avrebbe scommesso su di noi e ora dobbiamo dare valore in prestazioni e in risultati. Dobbiamo migliorare rispetto alla gara col Napoli, certe cose le metti perché giochi contro una squadra importante. Dovremo fare altrettanto bene con la palla e di più come atteggiamento".