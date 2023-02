In campo Milan-Torino: Ibrahimovic tra i convocati. Segui la cronaca testuale

Zlatan Ibrahimovic convocato dopo 8 mesi e mezzo. Stamane Ibra è arrivato coi compagni all'Hotel Melià dove il collettivo si è riunito per il pre-partita di Milan-Torino.

I rossoneri arrivano a questo appuntamento con le ossa rotte, è l'ultima partita prima della Champions. Oggi si presentano nello stadio di casa dopo una sequenza di quattro sconfitte, di cui tre in campionato, e una sola vittoria ottenuta nel 2023. E' proprio questa fame di vittorie che potrebbe però essere decisiva. Oltretutto la storia ci dice che Ibra segna ogni volta che torna in campo dopo qualche stop.

Mister Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: "Ibrahimovic sta meglio, l'autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Sarà con noi perché ha voglia di stare con noi.Leao lo vedo molto motivato e molto concentrato. Maignan continua a migliorare, ha ripreso a lavorare sul campo ma non ancora con i compagni. Bennacer e Tomori non sono disponibili, lo saranno in Champions martedì".

Il Toro ha dimostrato di saper dominare i diavoli, lo ha fatto in campionato (il 30 ottobre) e anche in Coppa Italia (l'11 gennaio). Mancano però degli uomini importanti: Pellegri si sperava di vederlo già col Milan, ma il test per il rientro non ha dato il via libera all'attaccante ex Monaco; Samuele Ricci è fermo per una lesione al soleo; Ilic non giocherà dall'inizio, "gli servono 2-3 settimane di allenamento", ha detto il mister Ivan Juric.

Dalla ripresa dopo Natale il Torino ha perso soltanto una partita in campionato (contro lo Spezia in casa) ne ha pareggiate tre e ne ha vinte due con Fiorentina e Udinese, agganciando quest'ultima e piazzandosi ad un ottimo settimo posto in classifica.

Le probabili formazioni



MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud.

A disposizione: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Vlasic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Rodriguez, Gravillon, Bayeye, Ilic, Vieira, Gineitis, Radonjic, Seck.