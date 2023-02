Nuovo stadio della Roma a Pietralata, la Giunta capitolina vota la delibera sul "pubblico interesse"

Sorgerà nel quartiere di Pietralata, taglio del nastro dei cantieri nel 2024 con la struttura in funzione - questo l'obiettivo - tre anni dopo. E' sui binari l'iter istituzionale che porterà il nuovo stadio della Roma a vedere la luce. La Giunta di Roma Capitale ha votato la delibera sul pubblico interesse dell'impianto. “Una notizia importante, siamo nei tempi”, ha evidenziato in conferenza stampa in Campidoglio il sindaco, Roberto Gualtieri.