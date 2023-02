Salernitana. E' ufficiale: Paulo Sousa sarà il nuovo allenatore

E' ufficiale, Paulo Sousa sarà il nuovo allenatore della Salernitana, con l'obiettivo di ottenere la salvezza in Serie A.

Morgan De Sanctis, ds del club granata, lo ha confermato oggi: "C'è stata tanta volontà da parte della società e anche del mister, non è un mistero che abbiamo ascoltato altri candidati ma a Paulo Sousa va riconosciuto che più di altri ha voluto fortemente la Salernitana", sottolinenando "È un profilo internazionale, di grande esperienza e conoscenza di calcio, da parte del presidente e della società c'è la convinzione che possa darci una mano", ha aggiunto. Paulo Sousa firmerà un contratto "fino a giugno con opzione per altri 24 mesi". L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale della Polonia subentra a Davide Nicola che, da quanto si apprende, non ha ancora ricevuto la comunicazione dell'esonero che dovrebbe arrivare tra breve, come comunicato dallo stesso De Sanctis.

Il portoghese è arrivato oggi pomeriggio al Mary Rosy, quartier generale del club campano. E' entrato nel centro sportivo da un ingresso secondario, dribblando i tanti cronisti che lo attendevano per documentare l'evento. "La firma è prossima, ci mancano solo dei dettagli contrattuali", ha spiegato il ds Morgan De Sanctis: "Nell'ultima parte - ha aggiunto De Sanctis - non siamo stati prestativi, dal punto di vista del gioco e dei risultati. Quindi bisogna migliorare questo trend. Siamo a +4 dalla terzultima, un vantaggio che si assottigliava sempre di più e bisognava invertire la rotta".