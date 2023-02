Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia. L'ex Cagliari subentra a Gotti

Il contratto firmato stamattina è fino a giugno 2023, con rinnovo automatico al 2025 in caso di salvezza. Nel pomeriggio il primo allenamento al centro sportivo di Follo con il nuovo responsabile che torna su una panchina dopo l'esonero dai sardi nel settembre 2021.

Da Luca Gotti a Leonardo Semplici. Lo Spezia ha annunciato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica all'allenatore ex Spal e Cagliari. Comincia dunque l'avventura del tecnico fiorentino, 55 anni, sulla panchina dei liguri. Con Semplici arrivano il vice Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

I liguri una settimana fa avevano esonerato Luca Gotti, ex timoniere dell'Udinese. Fatale, per lui, la quartultima posizione della squadra, a 2 punti dall'Hellas Verona in zona retrocessione, dopo 4 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte.