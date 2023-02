Alle 20.45 Torino-Cremonese: i granata tentano di scavalcare la Juve alla vigilia del derby

Alle 20.45 il Torino affronta la Cremonese in casa. I granata vengono da una sconfitta, 1-0 contro il Milan, una vittoria, 1-0 con l'Udinese, e un pareggio, 2-2 contro l'Empoli. In classifica sono noni con 30 punti a parimerito con l'Udinese. Juventus e Bologna, entrambe al settimo posto, hanno appena due punti in più. Ma il settimo posto potrebbe non garantire l'accesso in Conference League. Dipenderà se la vincitrice della Coppa Italia sarà tra le prime sei in Serie A. Al momento tra le quattro semifinaliste di coppa l'Inter è secondo, la Juventus appunto settima, la Fiorentina quattordicesima e la Cremonese ultima. La settima in classifica si qualifica in Conference League anche nell'ipotesi in cui un'italiana dovesse vincere Champions, Europa o Conference. Alla vigilia della sfida contro la Cremonese l'allenatore del Torino, Ivan Jurić, si mostra prudente: "Sarà una partita difficile perché la Cremonese possiede degli attaccanti veloci e poi, da quando c'è Ballardini in panchina, hanno superato due turni in Coppa Italia. Da parte nostra dovremo avere pazienza, come è avvenuto contro l'Udinese, facendo attenzione a non prestare il fianco al loro contropiede". A otto giorni dal derby contro la Juventus del 28 febbraio, Jurić ha deciso comunque di non risparmiare i giocatori diffidati, Schuurs e Ola Aina. Vlasic invece potrebbe non essere disponibile: "Ha avvertito un fastidio muscolare - dice Jurić-. Occorre capire di che cosa si tratta, ma in questi casi bisogna stare molto attenti".

Qui Cremonese

La Cremonese viene da tre sconfitte in campionato, per 3-0 contro il Napoli, 0-2 contro il Lecce e 1-2 contro l'Inter. In classifica è ultima a 8 punti, 11 dalla quart'ultima, lo Spezia. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino, l'allenatore Davide Ballardini ha osservato: "Per me la Cremonese ha fatto delle ottime prestazioni e altre magari meno. Quando le abbiamo fatte meno buone avevamo la difficoltà ulteriore delle gare ravvicinate, quindi non avevamo le energie per fare di più. La nostra situazione di classifica è chiara, non bisogna prendere in giro nessuno, ma in questa situazione chiara bisogna dare sempre il massimo. Abbiamo bisogno di fare delle grandi partite per meritare qualcosa in più, e per me quel qualcosa in più lo meriteremmo”. E sulla sfida di stasera ammette: "Il Toro è una squadra solida, che ti pressa molto, che ha un impatto molto forte. Cercano sempre di venirti a prendere, di farti sbagliare, e noi dovremo essere bravi nel capire prima del pericolo dove giocare la palla, in quale spazio e in fase difensiva. Vista la loro grande intensità dovremo cercare di stare stretti, di scalare in caso di cambio gioco. La Cremonese dovrà essere brava a stare corta e in zona di palla ad avere sempre una parità numerica. Per fare tutto questo bisogna correre tanto”.