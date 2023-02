L'eterna giovinezza di Zeman: a 75 anni il boemo torna al timone del Pescara

Zemanlandia, sempre. Da Foggia a Brescia, da Lecce a Lugano passando per Roma e Napoli: Zeman è stato, è e sarà visione, spettacolo, prese di posizione forti, garanzia di un calcio tutto “per” i tifosi. Non a caso è uno degli allenatori più amati dalla base di questo sport, forse da “tutte” le curve. Una figura del pallone contemporaneo iconica come poche che sembra, a 75 anni, non avere alcuna intenzione di appendere la tuta al chiodo.

Torna a Pescara il tecnico boemo, torna a vestire il biancoazzurro per la terza volta. Dalle voci, in giornata si è passati al nero su bianco. Zdenek Zeman ha firmato il contratto che lo lega al club abruzzese e, dopo aver lasciato gli uffici del presidente Sebastiani, si è recato insieme con il massimo dirigente abruzzese e il direttore sportivo Daniele Delli Carri, al Delfino Training Center di Marina di Città Sant'Angelo per il primo allenamento della squadra.

"Sono contento, altrimenti non sarei qui oggi - ha sottolineato -. I rapporti con il presidente? Eravamo sempre in pace. Nessun problema. Pescara per me non è una piazza particolare, ma è anche una bella città, tra l'altro". Obiettivi? "Sono venuto per lavorare - ha rimarcato Zeman - perché mi piace stare sul campo per fare qualcosa e speriamo si riesca a raggiungere qualche obiettivo. I tifosi? Li vorrei vedere come dodici anni fa".

Il tecnico di Praga sostituisce il dimissionario Alberto Colombo che ha portato il Pescara al terzo posto.

"Da parte di tutta la società - si legge in una nota - un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in BiancAzzurro".