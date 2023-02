Sinisa Mihajlovic tra le leggende dell'Olimpico, le sue maglie di Roma e Lazio nel tour dello stadio

Un campione così amato da abbattere le barriere della distanza, della tradizionale – accesissima – rivalità tra squadre della stessa città. Era questo Sinisa Mihajlovic, scomparso a dicembre, che in carriera ha vestito anche le maglie di Roma e Lazio. Il fuoriclasse serbo, nel giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni, è stato omaggiato dai due club, e da Sport e Salute, con l'inserimento delle due divise da gioco tra le leggende del tour dello stadio Olimpico. Le due maglie del calciatore, poi allenatore affermato, sono state collocate all'inizio del percorso: la numero 11 del periodo laziale e la numero 4 dell'esperienza giallorossa.

"È una giornata stupenda, fatta di tanta emozione da parte mia e dei miei figli. È un onore l'affetto che state dimostrando. Sono stati giorni difficili, ma seguiamo il suo messaggio, portandolo nel cuore". Queste le parole della moglie Arianna presente alla cerimonia insieme con i figli.

Un modo per ricordare l'uomo e il calciatore. "Parlare del Sinisa campione è banale. Vorrei parlare di alcune caratteristiche come persona, certi valori che non cambiano mai - ha detto Alessio Scarchilli, oggi senior scout giallorosso ed ex compagno di Mihajlovic ai tempi della Roma e della Sampdoria, scoppiando a piangere -. Sinisa era un compagno di squadra vero, sincero. Di grande personalità. Fino all'ultimo giorno è stato un esempio di forza e coraggio".

Emozionanti le letture del doppiatore Mino Caprio, tratte dell'autobiografia di Mihajlovic, 'La partita della vita'. Commossi i ricordi di Maurizio Manzini, storico team manager della Lazio, Nando Orsi e Dario Marcolin che ha definito Sinisa "un compagno di vita".