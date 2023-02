Sempre più in salita la strada della Superlega nel Regno Unito

In Gran Bretagna di Superlega proprio non si vuol sentir parlare. Dopo che a ottobre la Premier League aveva aggiornato il manuale interno per i club, invitandoli a partecipare solo ai tornei in cui sono qualificati per “merito sportivo”, ora arriva una nuova spallata all'ipotesi di un nuovo campionato chiuso per le top class.

Il governo Sunak ha deciso l'introduzione di un nuovo organo regolatore indipendente, in Premier League, con il compito di vigilare la sostenibilità economica dei club, intensificando i controlli anche sulle nuove proprietà. Questo ente avrà anche il potere di dire no alla partecipazione dei club a tornei esclusivi come la Superlega.

La scelta, sollecitata dai tifosi e di cui si parlava da tempo, è stata messa nero su bianco nel libro bianco sullo stato del calcio inglese. Quest'ultimo è stato istituito nel 2021 in seguito al fallimento di due storiche società, Bury e and Macclesfield Town. Dall'anno della sua fondazione, nel 1992, sono stati 64 i club di Premier League finiti in amministrazione controllata.

Ora il nuovo organismo indipendente dovrà verificare che il modello e la struttura finanziaria di ogni società siano adeguate, condizione indispensabile per la loro iscrizione a qualsiasi campionato professionistico. In futuro i club inglesi non solo dovranno ottenere l'autorizzazione per ogni cessione o cambio di stadio, ma ai tifosi saranno garantiti più poteri nel caso i presidenti decidano di cambiare il nome, lo stemma o i colori della maglia di casa delle squadre.

Il nuovo organo avrà inoltre la possibilità di impedire a qualsiasi società inglese di prendere parte a nuove competizioni - come la Superlega europea, per esempio - che finisca per "danneggiare il torneo domestico".

Intanto però la Superlega è tornata alla carica nei giorni scorsi, dopo il coro di no con cui era stato accolto il suo progetto quando era stato presentato la prima volta. Lo ha fatto con un documento inviato in esclusiva al quotidiano spagnolo El Pais, in cui corregge il tiro rispetto alla proposta originaria che prevedeva la partecipazione riservata a un numero ristretto di società.

"C'è un messaggio chiave che mandiamo a tutti: non ci saranno più membri permanenti, vogliamo puntare sulla meritocrazia", ha spiegato Bernd Reichart, amministratore delegato di A22, la società che patrocina l'evento. Vedremo presto come andrà a finire.