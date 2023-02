California, polizia spara e uccide un afroamericano su una sedia a rotelle

Le circostanze che hanno preceduto l'uccisione del 36 enne afroamericano Anthony Lowe - riportano i media americani - non sono chiare, con gli agenti che hanno rivisto la loro versione già in più occasioni. Lowe padre di due figli, avrebbe perso le gambe in un altro incidente con la polizia avvenuto in Texas.

L'incidente arriva come l'ennesimo pugno nello stomaco in materia di diritti dei neri in America e alimenta le polemiche sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia, l'ultimo avvenuto a Memphis ai danni di Keenan Anderson morto come George Floyd e, per una tragica fatalità, cugino della fondatrici di Black Lives Matter.