L'azzurra Camila Giorgi havinto la prima edizione del torneo di Merida, in Messico, gara valevole per il circuito Wta 250. In finale l'italiana, numero 68 al mondo, ha avuto la meglio sulla svedese Rebecca Peterson con il punteggio di 7-6 (7/3), 1-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per Giorgi si tratta del quarto titolo in carriera.