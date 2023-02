Canada, fa troppo caldo: la pista di pattinaggio più grande del mondo resta chiusa

La pista di pattinaggio all'aperto di Ottawa in Canada, la più grande del mondo e patrimonio dell'Unesco, quest'anno molto probabilmente resterà chiusa a causa della mancanza di ghiaccio. La capitale canadese è alle prese con il suo terzo inverno più caldo mai registrato, secondo Environment Canada, con temperature appena sotto lo zero per la gran parte di dicembre e gennaio.

A farne le spese, per la prima volta in cinquant'anni, è l'iconico Rideau Canal Skateway, che generalmente apre da gennaio a marzo.

"Madre Natura ci ha presentato una grande sfida quest'anno", ha detto all'AFP Bruce Devine, senior manager della National Capital Commission responsabile dello skateway. "Le temperature miti hanno reso difficile produrre ghiaccio solido e buono in grado di sostenere il peso della nostra attrezzatura e dei pattinatori", ha affermato.

Affinché il canale si congeli, le temperature devono mantenersi stabili tra -10 e -20 gradi per quasi due settimane. "Attualmente in diversi punti il ghiaccio è poroso e di qualità non molto buona", ha detto Devine.

"Il tempo sarà più favorevole (per il pattinaggio) la prossima settimana", secondo il meteorologo Peter Kimbell. "Ma non so se basterà".

La tortuosa pista di pattinaggio lunga 7,8 chilometri nel cuore di Ottawa ha le dimensioni di 90 piste olimpiche, secondo il Guinness dei primati, e negli ultimi anni ha attirato una media di 22.000 visitatori al giorno. Si può pattinare ammirando il parlamento e i quartieri pittoreschi, fermandosi in capanne riscaldate o stand gastronomici.

Lo skateway apre normalmente alla fine di dicembre per 30-60 giorni di pattinaggio. Ma la sua apertura si è spostata sempre più tardi nel corso degli anni, e per periodi sempre più brevi.

"Questo è un altro esempio di come il nostro clima sta cambiando in Canada" ha commentato il ministro dell'ambiente canadese, Steven Guilbeault.

La National Capital Commission ha ordinato una raffica di studi sull'adattamento climatico per cercare di mantenere aperta la pista di pattinaggio all'inizio della stagione e per periodi più lunghi. Shawn Kenny, professore alla Carleton University di Ottawa che studia gli impatti del clima sul ghiaccio, ha provato varie soluzioni ispirate alle piste da sci e alle strade ghiacciate stagionali nell'Artico, ma ha avvertito che l'adattamento potrebbe non essere sufficiente in futuro: "Alla fine arriveremo a una fase in cui potrebbe non essere possibile aprire lo skateway".

Intanto dopo l'appello del sito di notizie online Ottawa Citizen, centinaia di persone stanno inviando messaggi in cui dichiarano il loro amore per la pista di pattinaggio, simbolo della città, e condividono ricordi legati al luogo. Come questo di “Ottawa Skater”:

“Ogni volta che allaccio i pattini e scivolo lungo la tua distesa ghiacciata, mi sento vivo in un modo che non riesco a spiegare. Sei più di una semplice pista di pattinaggio per me, però. Sei un simbolo della città che amo, un luogo che custodisce tanti ricordi e tanta bellezza. Quando pattino lungo il tuo percorso, mi sento parte di qualcosa di più grande, qualcosa che mi collega alle persone e alla storia di questo posto”.