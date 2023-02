Carte su Cospito, la Procura indaga per rivelazione di atti di ufficio

La Procura di Roma, a seguito di un esposto presentato dal portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per rivelazione di segreto di ufficio in relazione alle dichiarazioni rese in aula alla Camera dei deputati da Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

Negli uffici di piazzale Clodio sono stati sentiti come persone informate sui fatti Giovanni Russa, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia, l'attuale direttore del Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria, Augusto Zaccariello e il suo predecessore Mauro D'Amico.

La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha ribadito di non ritenere che "ci sia bisogno delle dimissioni" di Donzelli e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anch'egli esponente di FdI, che la settimana scorsa ha ammesso di aver comunicato al collega di partito i contenuti delle intercettazioni ambientali effettuate nel carcere di Sassari nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito, senza sapere che le avrebbe riferite nel corso del dibattito parlamentare.

"La procura fa il suo lavoro - aggiunge Meloni - e il ministero della Giustizia ha più volte detto che non erano documenti coperti da segreto. E mi pare che queste informazioni sensibili fossero già presenti suoi quotidiani". Motivo per cui "non ho ragione di dire che ciò che sta sulla stampa non possa andare in Parlamento". La premier è anche tornata a sottolineare che "lo Stato non può scendere a patti con chi lo minaccia, questo vale per la mafia ieri e per gli anarchici oggi"

Intanto, in un post pubblicato su Facebook, Angelo Bonelli ha raccontato di essersi “rivolto al ministero della Giustizia per ottenere copia o prendere visione delle relazioni del Dap sui colloqui tra i mafiosi Rampulla, Presta, Di Maio e l'anarchico Alfredo Cospito”. Tuttavia il ministero "ha ritenuto di non fornirmi questa documentazione ai sensi dell'art. 24 della legge n.241/1990 e del D.M. 25 gennaio 1996 n.115, secondo cui i documenti richiesti non possono essere consegnati perché non accessibili e non divulgabili in quanto riservarti".

“Perché, allora - chiede Bonelli - il ministro Carlo Nordio ha giustificato Donzelli sostenendo che quanto ha affermato in Aula fosse divulgabile? La natura degli atti da me richiesti è identica a quella che Donzelli ha reso pubblici. Per una strana casualità Delmastro e Donzelli hanno avuto l'unica relazione del Dap sui colloqui di detenuti che non è riservata? Difficile da credere”. Il leader verde aggiunge che “non è di segreto di Stato che stiamo parlando in questo caso, bensì di violazione del segreto di ufficio, che è il reato contestato dalla Procura della Repubblica di Roma che ha aperto un'inchiesta sulla base di un mio esposto”.