Caso Cospito: alla Camera le audizioni del Giurì d'onore per Serracchiani, Orlando e Donzelli

Al via il Giurì d'onore alla Camera, presieduto dal vicepresidente Sergio Costa (M5s), sul caso delle dichiarazioni del deputato di FdI Giovanni Donzelli contro i parlamentari Dem Debora Serracchiani, Andrea Orlando, Walter Verini e Silvio Lai che erano andati a visitare l'anarchico Alfredo Cospito in carcere a Sassari. La prima a essere ascoltata, nella biblioteca del presidente, è stata la capogruppo del Pd a Montecitorio, Serracchiani. A seguire Silvio Lai e Andrea Orlando. Nel pomeriggio, alle 16.30, verrà invece ascoltato il deputato di FdI Donzelli.

"Mi aspetto che si faccia chiarezza sulle dichiarazioni che hanno portato a questo Giurì", ha detto Serracchiani al termine della sua audizione di fronte al Giurì d'onore istituito su richiesta delle opposizioni, dopo le accuse rivolte in Aula da Donzelli (FdI) ai parlamentari Dem ("Dite se siete con la mafia e il terrorismo o con lo Stato"). Di quello che ha detto davanti all'organismo parlamentare però non ha voluto parlare: "Si tratta di atti riservati e io rispetto sempre la riservatezza", ha spiegato Serracchiani.

"Come sempre sono fiducioso nelle istituzioni, non commento per non alzare i toni ma sicuramente ad oggi rifarei quello che ho fatto", ha dichiarato il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia prima dell'audizione in merito alle sue rivelazioni in aula.