Caso Cospito, Delmastro in Procura per l'interrogatorio

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si è recato in Procura a Roma per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta aperta dopo l'intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli sulla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Delmastro è indagato nel fascicolo in cui si ipotizza il reato di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio.

L'atto istruttorio si svolge davanti ai pm Rosalia Affinito e Gennaro Varone cooordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Il vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, dello stesso partito di Delmastro, in aula aveva attaccato alcuni esponenti del Pd parlando di quei colloqui. Il fascicolo è stato aperto dalla procura di Roma a seguito di un esposto del deputato Angelo Bonelli dei Verdi.