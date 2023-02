Caso Cospito, il legale: "Mi aspetto che muoia". Solo con revoca 41 bis stop a sciopero della fame

Sulle attuali condizioni di salute, il legale Cospito ha riferito che sabato riceverà nel carcere di Opera la visita del medico di parte "è un soggetto provato, stanco, ha perso 47 chili. Io non sono un medico" ma "da quello che appare, è una persona molto in là rispetto a fase critica".

"Sabato entrerà in carcere il nostro medico e vedremo cosa ci dirà una volta che avrà accesso alle cartelle cliniche. Non essendo un medico, non saprei: vedo una persona molto provata". Ha parlato in conferenza stampa alla Camera Flavio Rossi Albertini, il legale di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis e per questo in sciopero della fame da quasi 4 mesi. "Do quasi per scontato che muoia" ha detto l'avvocato, visibilmente sfiduciato, rimarcando: "Ma è possibile che oggi un anarchico possa morire in carcere? Mi sembra assurdo che tutti coloro che hanno avuto una parte grande o piccola in questa storia non siano riusciti a trovare una soluzione".

Dopo la pronuncia di ieri da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha respinto l'istanza di revoca del 41 Bis, si attende ora la Cassazione che si riunirà il 24 febbraio per decidere in merito: "Attendiamo - afferma l'avvocato - una decisione è stata emessa dall'esecutivo e l'altra deve essere compiuta dall'autorità giudiziaria, per cui teoricamente vi è un'indipendenza di giudizio e non dovrebbe esserci un'interferenza tra le due decisioni. Poi non so dire, attendiamo il 24".

Rossi Albertini sgombera poi il campo dai dubbi sui motivi per cui l'anarchico sta conducendo questa battaglia: "Lo diciamo in maniera chiara: solo se venisse revocato il 41Bis, Cospito smetterebbe lo sciopero della fame. Ma la lotta che lui ha intrapreso è anche contro il 41Bis: se si ritiene che sia illegittimo uno strumento meramente afflittivo contro uomini e donne, è normale che la considerazione valga non solo per lui ma anche per gli altri esseri umani che sono sottoposti allo stesso regime".

Sbagliato poi per Rossi Albertini ritenere che ci sia un qualche collegamento tra mafia e anarchici: "Cospito è detenuto con altri reclusi (sempre al 41 bis) e non ragiona con il codice penale alla mano. E' normale che abbia spiegato ad altri le ragioni di questa sua scelta. Non c'è un legame fra mafia e anarchici".

Neanche una misura provvisoria, che tenesse conto dell'incompatibilità attuale tra le sue condizioni di salute e lo stato di detenzione, potrebbe far desistere l'anarchico dallo sciopero della fame: per questo, spiega il suo legale, non è stata presentata alcuna istanza in tal senso. Sarebbe poi irrispettoso pensare di sottoporre l'anarchico ad altro trattamento per cui ha già espresso il suo rifiuto: "Siamo disposti a dare battaglia, lui è stato chiarissimo. La decisione di Cospito è stata assunta in un momento di lucidità", ha aggiunto il legale.

Manconi: “Da Nordio decisione politica”, possibile un'altra soluzione: il regime dell'alta sicurezza

Accanto all'avvocato di Cospito c'era Luigi Manconi, ex senatore ed ex presidente della Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani, in prima fila da anni sul tema delle carceri: “Penso - spiega - che il ministro Nordio, e con lui il governo, abbia voluto assumere una decisione politica: per settimane hanno costruito l'immagine di un assalto allo stato democratico da parte degli anarchici, e dopo che era stato inventato questo "nemico”, dopo che era stata simulata una guerra, hanno deciso di assumere nei confronti dell'anarchico detenuto un provvedimento di natura politica, sottraendosi anche un'ipotesi molto seria e molto razionale avanzata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che aveva proposto che Cospito andasse in un altro regime detentivo, meno afflittivo e meno punitivo, quale quello dell'alta sicurezza, dove la censura avrebbe comunque ottenuto l'obiettivo che si vuole ottenere, cioè recidere e impedire i rapporti tra la persona detenuta e l'organizzazione criminale esterna. Così si sarebbe potuto fare, così non si è voluto fare".

"Pessimista", si dice Manconi sull'esito della vicenda, sottolineando però: "La Cassazione ha mostrato perlomeno un po' di attenzione per le condizioni estreme in cui si trova Cospito: ha anticipato per due volte consecutive la data dell'udienza dove si prenderà questa decisione. L'ho trovato un segnale incoraggiante, che non garantisce nulla ma se non altro non conferma quella sensazione di sordità totale che le istituzioni finora hanno espresso". "C'è una vita che può essere salvata, tutto ciò che non si fa per farlo - avverte Manconi - è un peccato davanti a Dio e agli uomini".