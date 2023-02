Caso Cospito, il medico: "Grave denutrizione, senza gli integratori peggiorerà"

"I parametri vitali tengono ma siamo in presenza di una grave denutrizione. In questo momento assume solo acqua, zucchero e sale e da ieri ha sospeso gli integratori". È quanto ha comunicato il consulente medico al difensore di Alfredo Cospito dopo averlo visitato oggi nell'ospedale San Paolo di Milano, dove l'anarchico è ricoverato da due settimane. "La situazione ancora tiene ma potrebbe aggravarsi di giorno in giorno alla luce della sospensione degli integratori", ha aggiunto il medico.

Secondo quanto spiegato, Cospito si è alzato dal letto, ha camminato in modo autonomo fino ad avere un colloquio seduto in fondo alla cella con il medico. "E' in una situazione di grave denutrizione, con atrofia muscolare diffusa", è stato riferito. Gli esami ematici mostrano un valore del potassio ancora nei limiti e di quello del sodio al di sotto della norma.

"Lui ha detto che sta assumendo solo acqua e zucchero ed acqua e sale". La valutazione complessiva che viene fatta è quella di una condizione di salute "mantenuta", ma dopo lo stop agli integratori che, assieme a qualche altro alimento, avevano fatto lievemente migliorare il quadro clinico negli ultimi giorni, "la situazione potrebbe aggravarsi di giorno in giorno perché partiamo da un fisico pesantemente debilitato con una riserva funzionale estremamente ridotta".