Caso Cospito: imbrattata la sede della rappresentanza Italiana a Bruxelles

Minacce e scritte in Europa ed in Italia

Ieri la lettera di minacce a firma “Federazione anarchica informale”, inserita in una busta contenente anche un proiettile, era stata recapitata all'Iveco Defence Vehicles di Bolzano, azienda del gruppo Exor attiva nel settore della Difesa, con destinatario uno dei manager dello stabilimento. Nella lettera gli anarchici facevano riferimento al caso che riguarda il detenuto al 41 bis Alfredo Cospito, ma c'erano anche accuse sulla fabbricazione di armamenti in relazione alla guerra in Ucraina.

Giorni fa invece - sul fronte europeo - un pacco sospetto era stato recapitato all'ambasciata d'Italia a Lisbona, riaccendendo l'allarme per le sedi diplomatiche all'estero, da mesi nel mirino della galassia anarchica che sostiene Cospito.

Il pacco era arrivato per posta e riportava "scritte aggressive ma secondo quanto avevano precisato fonti diplomatiche all'Ansa "Non riconducibili a movimenti anarchici".