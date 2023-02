Un caso di mucca pazza è stato scoperto il 30 gennaio in una fattoria in Olanda. Lo comunica l'agenzia di stampa olandese Anp, citando il ministro dell'Agricoltura Piet Adema. L'infezione è stata rilevata in un animale morto. Non è stata resa nota la località. L'epidemia da morbo della mucca pazza si diffuse negli anni '90 in Gran Bretagna e in diversi altri Paesi europei.

