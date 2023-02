Catturato dai carabinieri il killer della 'ndrangheta evaso dai domiciliari

I Carabinieri di Milano, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno catturato il 51enne killer della 'ndrangheta Massimiliano Sestito, evaso dai domiciliari a Pero, nel milanese, il 30 gennaio scorso.

Il fuggiasco, che aveva già scontato una condanna per l'omicidio dell'appuntato dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio, a Soverato nel 1991, e attendeva la pronuncia del ricorso in cassazione per l'omicidio, a Roma nel 2013, del boss Vincenzo Femia, è stato rintracciato e catturato dai militari alla Stazione Circumvesuviana di Sant'Anastasia in provincia di Napoli.

Il killer era solo e aspettava un taxi, quando è stato catturato davanti alla stazione Circumvesuviana di Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Non era armato e aveva il documento del fratello che gli somiglia, non è chiaro da dove arrivasse. Fondamentale nella cattura il contributo della sezione catturandi del nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli e dei Carabinieri del posto.

Per la cattura del killer i carabinieri hanno spiegato che sono state fondamentali le intercettazioni telefoniche. Per arrivare a Sestito sono stati utilizzati anche il monitoraggio del web e le indagini sulle relazioni dell'assassino che si ritiene avesse "coperture" dove è stato arrestato. Grandissimo e immediato l'impegno dei militari per arrivare alla cattura, "anche dovuto alla volontà di onorare l'appuntato dei carabinieri Renato Lio ucciso nel 1991".

I complimenti all'Arma di Piantedosi

''Complimenti all'Arma dei Carabinieri per la cattura di Massimiliano Sestito, pericoloso esponente della 'ndrangheta evaso dagli arresti domiciliari lo scorso 30 gennaio''. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando ''l'importanza di una operazione che ha consentito di interrompere in tempi brevi la latitanza del criminale già condannato a trenta anni per l'omicidio di un Carabiniere e che era fuggito in attesa del verdetto della Cassazione per un altro omicidio''.