Che cos'è il trattato Start, l'accordo per limitare le armi nucleari sospeso oggi da Putin

L'acronimo Start sta per Strategic Arms Reduction Treaty , e quest'ultima versione dell'accordo è stata siglata dagli allora presidenti statunitense e russo Barack Obama e Dmitry Medvedev nel 2010. I suoi termini, scaduti nel febbraio 2021, sono stati immediatamente rinnovati per altri cinque anni da Joe Biden e da Putin: prima dell'attuale stop la scadenza era quindi prevista nel 2026. Mentre il primo e originario Start è quello firmato il 31 luglio 1991 all'alba del collasso dell'Unione Sovietica (arrivò 5 mesi dopo) da George H.W. Bush e Mikhail Gorbaciov.

Il trattato Start, oggi sospeso da Vladimir Putin nel suo discorso annuale alla camere riunite dell'Assemblea federale, è il quinto di una serie di accordi internazionali stipulati sin dal 1991 per diminuire o limitare gli arsenali di armi di distruzione di massa, come le armi nucleari. Allo stato attuale è l'unico importante trattato bilaterale rimasto sul controllo degli armamenti nucleari fra Washington e Mosca.

I limiti fissati alla proliferazione degli armamenti nucleari

L'accordo attuale sostituiva di fatto tutte le intese precedenti in materia nucleare, e fissava in particolare una riduzione del 60% nel numero di testate di entrambe le parti rispetto al primo trattato Start, motivo per cui venne salutato come un importante passo avanti verso il disarmo - dal momento che gli arsenali russi e statunitensi costituiscono il 90% del totale globale.

In particolare, i nuovi limiti prevedono un massimo di 1.550 tra testate e bombe nucleari, 800 vettori nucleari (ovvero missili ICBM, sottomarini lanciamissili e bombardieri pesanti), di cui un massimo di 700 operativi contemporaneamente (il che equivale a permettere una riserva di 100 vettori) - tutti limiti ampiamente raggiunti e in alcuni casi superati dall'entrata in vigore dell'accordo, nel 2011.

Il problema delle ispezioni e le accuse americane

Il trattato prevede anche un regime di ispezione con cui entrambe le parti possono vigilare sull'applicazione delle clausole: Russia e Stati Uniti sono tenuti ad autorizzare ogni anno fino a un massimo di 18 ispezioni, con un preavviso minimo di 32 ore.

Quest'ultimo punto in particolare è stato oggi oggetto delle rimostranze di Putin. Secondo il capo dello Stato, infatti, nelle attuali condizioni determinate dal conflitto in Ucraina e dal sostegno occidentale e statunitense, permettere che gli Stati Uniti "ispezionino le nostre strutture di difesa suona come una sorta di assurdità".

Le ispezioni erano state inoltre sospese nel marzo 2020 a causa della pandemia. Un incontro per definirne la ripresa era in programma lo scorso novembre in Egitto ma è stato posticipato per via delle tensioni provocate dal conflitto in Ucraina e mai più organizzato.

Washington su questo punto ha accusato la Russia di aver violato gli accordi, poiché avrebbe di fatto impedito le attività di ispezione sul proprio territorio. "La Russia non rispetta gli obblighi del New Start che prevedono le ispezioni nei suoi territori - ha denunciato a gennaio un portavoce del dipartimento di Stato - Il rifiuto della Russia impedisce agli Stati Uniti di esercitare importanti diritti stabiliti dal trattato e minaccia l'efficacia del controllo Usa-Russia sulle armi nucleari".