Chicago, anziana di 96 anni trovata morta in un congelatore

Il corpo di una donna di 96 anni è stato trovato all'interno di un congelatore in un garage dietro un edificio a nord-ovest di Chicago.

La polizia è intervenuta lunedì pomeriggio nell'edificio del quartiere Portage Park dopo aver ricevuto una chiamata da un parente che vive in un altro Stato. La notizia è stata riportata dal Chicago Sun-Times.

I vicini hanno detto che la donna e la figlia, proprietaria dell'edificio, vivevano insieme in un appartamento al primo piano. Secondo il quotidiano, la donna morta è stata identificata da un parente come Regina Michalski. Diane Michalski, una nipote, ha detto al Sun-Times di non vedere la nonna da circa venti anni e ha detto:"Non meritava di finire in quel modo”.

La polizia ha dovuto forzare l'ingresso nell'appartamento, ha dichiarato il vicino Hector Yanez a WLS-TV. Non si hanno per ora notizie di arresti.