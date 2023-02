Europei 2023. Medaglia d'oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre uomini

L'Italia vince la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre uomini agli Europei su pista di ciclismo in corso di svolgimento a Grenchen.

Gli azzurri Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro hanno chiuso con il tempo di 3'47"667 battendo la Gran Bretagna campione del mondo in carica (3'48"800), tornando a vincere il titolo continentale dopo 5 anni. Bronzo alla Francia, che nella finalina ha battuto la Danimarca. Si tratta della terza medaglia agli Europei per l'Italia dopo l'oro di Simone Consonni nella corsa a punti e l'argento nell'inseguimento femminile a squadre.

"Il livello si è alzato e noi siamo arrivati a questo appuntamento con poca preparazione alle spalle - il commento di Filippo Ganna dopo la vittoria -, volevamo dimostrare di esserci e che la Gran Bretagna vista all'opera ai Mondiali dello scorso anno era alla nostra portata. In finale siamo andati forte, veramente forte, e forse siamo stati anche un po' fortunati, perché ad un certo punto abbiamo sbagliato qualcosa e rischiato d idisunirci. I punti per la qualificazione olimpica erano il nostro obiettivo primario ma il titolo europeo è una grande soddisfazione. Adesso dobbiamo solo lavorare per le prossime occasioni in cui sono in palio i punti per il ranking".

E aggiunge Manlio Moro: "I miei compagni di squadra sono stati fantastici, mi hanno aiutato a restare tranquillo. Abbiamo commesso qualche imprecisione ma siamo andati veramente forte. Per me si tratta del mio primo europeo. E' una gioia indescrivibile".

Per le azzurre è medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre donne agli Europei su pista di ciclismo. Le campionesse del mondo azzurre Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Martina Alzini sono state battute in finale dalla Gran Bretagna, oro, che ha chiuso in 4'13"890. Bronzo alla Germania, che nella finalina ha battuto la Francia. Il quartetto femminile italiano in finale tenta il tutto per tutto contro le britanniche trascinate dalla solita Archibald. La tattica è quella di partire forte e tenere sotto pressione le britanniche, nella speranza che la terza frazionista salti. Riesce solo in parte, perché quando questo accade, le azzurre a loro volta entrano in difficoltà e non ne approfittano.