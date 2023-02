Giro d'Italia, il sipario si chiude il 28 maggio a Roma: ultima tappa dall'Eur al Colosseo

Dall'Eur al fulcro di Roma, passando per il litorale. Una vetrina straordinaria animata dai campioni delle due ruote a pedali. Svelata questa mattina in Campidoglio l'ultima tappa del Giro d'Italia 2023 che si concluderà nella Capitale il 28 maggio. Un circuito della lunghezza di 17,6 chilometri che i corridori dovranno percorrere 5 volte. Partenza dall'Eur, tappa a Ostia, fino a tornare indietro tra le bellezze della città. Un percorso che sarà diverso da quelli visti nel 2018 e nel 2009, e toccherà Corso Vittorio, il Lungotevere, Passeggiata di Ripetta, Villa Borghese, i Fori Imperiali, Castel Sant'Angelo e un passaggio anche da San Pietro in Vaticano. L'ultima frazion prenderà il via nel pomeriggio in modo tale che l'arrivo su via dei Fori Imperiali con vista Colosseo sia in serata.

"Il Giro a Roma un'occasione per riammodernare la città? E' fondamentale. Meglio tardi che mai, non è una battuta ironica ma una considerazione triste", ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l'arrivo della corsa rosa nella Città Eterna. "Tutti conoscono questo percorso che il mondo ci invidia - ha aggiunto - E' uno spot gigantesco per la città, forse il migliore di tutti. Ed è bellissimo che il Giro dia unvalore aggiunto a tutto questo".