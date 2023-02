Europei 2023. Ciclismo su pista, Simone Consonni vince l'oro nella corsa a punti

Simone Consonni ha vinto l'oro nella corsa a punti agli Europei su pista di ciclismo in corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera. Il ciclista bergamasco ha chiuso con 54 punti, precedendo lo spagnolo Albert Torres Barcelo (51 punti) e il francese Donavan Grondin (48 punti). Sua è la prima medaglia per l'Italia a questi Europei.

"Ci tenevo a correre una corsa a punti, finalmente ci sono riuscito ed è arrivato anche questo titolo continentale, che mi mancava, dopo Olimpiadi e Mondiali", ha commentato l'azzurro, "Al Saudi Tour ho avuto problemi alla schiena e pensavo di non stare bene. Ma quando torno in Nazionale mi sembra di essere a casa, tra gli amici. Voglio per questo ringraziare la Federazione, tutto lo staff che si è subito prodigato per mettermi nelle condizioni migliori".

La gara rimane nell’incertezza fino a metà, poi Consonni decide di prendere il comando della situazione e comincia ad alternare volate per riprendere il comando, avvicendandosi con il francese Grondin: "Lo scorso anno mi ha battuto nell’Omnium proprio nell’ultima volata. Oggi mi sono preso la rivincita. Dopo 20 giri mi sono reso conto di avere qualcosa in più degli altri. Ho cercato di ritrovare il ritmo per poi fare la differenza. Sono veramente contento: ho avuto un ottimo inizio di stagione. Adesso attendo con tranquillità le prossime gare di questo Europeo, poi potremo stilare un bilancio esatto".