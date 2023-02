Cina-Occidente: cosa c'è "sotto il cielo"

La proposta di pace del presidente cinese Xi Jinping, la cui presentazione è in programma domani, non riguarda solo l’Ucraina, ma delinea un ordine di coesistenza pacifica di tutti gli Stati, facendo riferimento innanzitutto alle Nazioni Unite, organo super partes che come ci confermano fonti della diplomazia cinese stessa, sarà per Pechino il punto principale di riferimento.

Nel colloquio di Wang Yi, il capo della diplomazia cinese, con il ministro degli esteri ucraino Kuleba, avvenuto a margine dell’assemblea delle Nazioni Unite, lo stesso Kuleba ha detto che esaminerà con attenzione la proposta cinese per avere idee, altre idee, sul raggiungimento dell’obiettivo comune, la pace appunto, pur ricordando che nessun piano di pace dovrebbe oltrepassare le linee rosse delineate da Kiev, e le linee rosse sono i principi della Carta delle Nazioni Unite.

Ma quello che Pechino nega di aver mai chiamato piano di pace e che invece definisce ora position paper, minimizzando, di fatto non sarà una road map in cui si parla di confini e stati , ma qualcosa che propone una visione cinese e che manterrà innanzitutto le sue caratteristiche di neutralità, rimanendo coerente sul fatto che la Cina, come abbiamo spiegato più volte, ha tutto l’interesse a mantenere la stabilità globale per ricominciare a crescere nell’economia, messa a dura prova nella Repubblica Popolare dal Corona virus e dalla politica Covid tolleranza Zero, voluta dal presidente Xi Jinping e abolita l’8 dicembre scorso, proprio per ridare linfa allo sviluppo economico cinese. In tutto questo il documento sulla pace, position paper potrebbe essere rafforzato - e forse proprio questa è l’unica novità - dalla volontà di Xi Jinping di impegnarsi più attivamente nei confronti della Russia, con una possibile visita dello stesso presidente cinese a Mosca prevista tra aprile e maggio prossimo, che avrebbe lo scopo principale di far riflettere la Russia sul pericolo delle armi nucleari.

Dunque un documento di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite ma che esprime una visione tutta cinese dell’armonia globale , qualcosa che ci rimanda al Tian Xia l’idea politica e filosofica che sta alle radici della cultura più antica, recuperata, riproposta e cavalcata dallo stesso Xi Jinping in più di un’occasione, anche forse con l’intento di ricreare una mappa per la sicurezza dei propri confini, una sorta di pax sinica dei nostri giorni: l’idea che ci riporta alla concezione tradizionale secondo cui la Cina non è al centro del mondo ma è il mondo, Tian Xia significa letteralmente tutto ciò che sta sotto il cielo, ossia una totalità cosmica e morale, un ordine del mondo coerente che si connota fondamentalmente come universalistico.

Certamente, come aveva anticipato nella nostra intervista l’ambasciatore cinese in Italia Jia Guide, la Cina deve tenere conto anche dell’atteggiamento degli altri paesi, “per ballare il tango bisogna essere in due”, aveva detto l’ambasciatore, riferendosi anche al mancato dialogo con gli USA, aggravato dall’incidente dell’aerostato cinese abbattuto nei cieli americani, e alla conseguente sospensione della visita in Cina del sottosegretario di stato statunitense Antony Blinken. Quanto saranno disposti gli USA a dialogare con la Cina, considerando che sullo sfondo c’è anche la questione di Taiwan? Un nodo spinoso che Pechino vorrebbe risolvere in maniera pacifica se fosse possibile, ma anche manu militari se l’isola che l’ex celeste impero considera una provincia ribelle si impuntasse sulla propria indipendenza con il sostegno di Washington. E quanto sarà disposta l’Europa a rendersi indipendente dalle direttive USA, come auspica Pechino, direttive che cercano di indirizzarla decisamente in funzione anticinese? E’ di queste ore la notizia che il servizio IT della Commissione dell’Unione Europea ha chiesto a tutti i dipendenti della Commissione di disinstallare TikTok dai propri dispositivi personali che utilizzano app aziendali, citando problemi di protezione dei dati”. Iniziativa simile a quella presa a suo tempo dall’amministrazione USA. Una precauzione forse motivata, forse eccessiva, ma che comunque è la prova del timore che incute un paese, come questo uno dei più poveri del mondo all’epoca di Mao e diventato oggi, in soli quarant’anni, la seconda potenza globale.

Inoltre , precisano le nostre fonti diplomatiche cinesi, la proposta cinese per una soluzione pacifica, questa visione di coesistenza armoniosa tra gli Stati , non rappresenterebbe per la Cina l’opportunità per raggiungere un ruolo dominante in cui fosse possibile imporre al resto del mondo le proprie regole, né “la Cina avrebbe nessuna ambizione di sostituirsi agli USA per avere un primato mondiale," dal momento che l’obiettivo principale della Repubblica Popolare continua ad esser il benessere del suo popolo, un cammino iniziato con le riforme di Deng Xiaoping, che ha preso avvio nel 1979, e proseguito fino ad oggi, a quest’ ultimo decennio di socialismo con caratteristiche cinesi della nuova era riplasmato da Xi Jinping, i cui obiettivi politici si concentrano in sostanza su quelle linee di sviluppo tracciate da lui stesso nel “Sogno Cinese, (Zhonguo Meng)”, un obiettivo ancora ben presente nella pianificazione socio economia e filosofica dell’ex celeste impero.

E proprio in questa cornice forse si inquadra più chiaramente anche il significato del sostegno politico di Pechino alla Russia, che ora si rinnova mantenendo fede ai principi di “non alleanza”, “non confronto” e “non presa di mira contro terze parti” , laddove le terze parti, USA ed Europa , non entrino in conflitto con le idee cardine proposte dalla Cina o prendano posizioni che innalzino la tensione internazionale: ad esempio la proposta di una decima sanzione contro la Russia su proposta dell’Europa vedrebbe la Cina contraria. Da questo sostegno parziale a Mosca , la Cina non può tirarsi indietro: il crollo della Russia sarebbe un disastro per Pechino, non solo perché condivide con questo paese oltre 4.000 chilometri di confine ad oriente, ma perché la sconfitta totale dell’impero putiniano renderebbe potentissimo l’Occidente.