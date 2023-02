Cinema: ai premi Bafta domina il tedesco "Niente di nuovo sul fronte occidentale", con 7 premi

Il dramma tedesco contro la guerra "Niente di nuovo sul fronte occidentale" ha vinto sette premi, tra cui quello per il miglior film, ai British Academy Film Awards (Bafta). La pellicola, terzo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Erich Maria Remarque (dopo il film del 1930 ed una versione più popolare del 1979), è stata selezionata anche per rappresentare la Germania ai Premi Oscar 2023 nella sezione del miglior film internazionale, arrivando a ricevere 9 candidature. La regia è di Edward Berger, premiato come miglior regista. Gli altri riconoscimenti ottenuti dal film tedesco riguardano la miglior sceneggiatura adattata, fotografia, miglior colonna sonora, miglior suono e miglior film non in inglese.