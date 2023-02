Cipro, il nuovo presidente è il centrista Christodoulides

Christodoulides ha disertato il partito conservatore al potere (DISY, Raggruppamento Democratico) per correre come indipendente, scardinando le divisioni ideologiche e presentandosi come alternativa alla stagnante politica locale che esce da un decennio di controverso dominio del presidente uscente, Nicos Anastasiades.

Tra gli impegni elettorali di Christodoulides, la ripresa dei moribondi colloqui per la riunificazione dell'isola, da tempo impantanati in un labirinto senza uscita nonostante lunghi negoziati, la mediazione dell'Onu e un paio di referendum. Altra promessa: la formazione di un governo composto di donne per almeno la metà.

Ma le preoccupazioni dei cittadini ciprioti al momento sembrano altre. L'aumento del costo della vita, un'economia in difficoltà e l'immigrazione, che mette Cipro ai primi posti nell'Unione europea in termini di domande d'asilo in rapporto alla popolazione. Il nuovo presidente sarà sotto pressione anche per sradicare una corruzione diffusa, talvolta perfino legalizzata. Eppure sarà proprio il complicato rapporto con la Turchia a decidere se e come Cipro saprà sfruttare l'opportunità che si trova a un passo dalle sue famose spiagge: i grandi giacimenti di gas naturale scoperti nelle acque a sud dell'isola.